ASTROLOGIA

Universo alerta: Veja o erro que cada signo precisa evitar hoje para não se complicar (5 de dezembro)

Impulsos, ansiedade e excesso de informações podem atrapalhar decisões

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 20:20

Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

Nem todo dia é para avançar sem pensar e hoje o céu avisa que cada escolha precisa de atenção. A energia está rápida, intensa e cheia de estímulos, o que pode gerar impulsos, ansiedade e até mal-entendidos.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Veja o principal alerta para o seu signo:

Áries: Evite gastos por impulso.

Touro: Não se prenda ao plano original, flexibilidade é crucial.

Gêmeos: Filtro total: cuidado com excesso de informação.

Câncer: Proteja sua energia emocional.

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Leão: Não desperdice energia com distrações.

Virgem: Organize antes de agir.

Libra: Evite tentar agradar todo mundo, foco.

Escorpião: Não tome decisões movido só pela emoção.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Sagitário: Cuidado com expectativas altas demais.

Capricórnio: Menos cobrança, mais estratégia.

Aquário: Evite sobrecarregar a mente.