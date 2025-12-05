Universo alerta: Veja o erro que cada signo precisa evitar hoje para não se complicar (5 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 20:20
Nem todo dia é para avançar sem pensar e hoje o céu avisa que cada escolha precisa de atenção. A energia está rápida, intensa e cheia de estímulos, o que pode gerar impulsos, ansiedade e até mal-entendidos.
Áries: Evite gastos por impulso.
Touro: Não se prenda ao plano original, flexibilidade é crucial.
Gêmeos: Filtro total: cuidado com excesso de informação.
Câncer: Proteja sua energia emocional.
Leão: Não desperdice energia com distrações.
Virgem: Organize antes de agir.
Libra: Evite tentar agradar todo mundo, foco.
Escorpião: Não tome decisões movido só pela emoção.
Sagitário: Cuidado com expectativas altas demais.
Capricórnio: Menos cobrança, mais estratégia.
Aquário: Evite sobrecarregar a mente.
Peixes: Não absorva problemas dos outros.