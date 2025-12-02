TEMPORÁRIO

Virginia pediu afastamento da Grande Rio, afirma coluna

A influenciadora digital teria solicitado um tempo longe dos compromissos com a Escola

Elis Freire

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 19:51

Virginia Fonseca foi coroada Rainha de Bateria da Grande Rio Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A influenciadora Virginia Fonseca teria solicitado um afastamento de cerca de um mês da Grande Rio. De acordo com informações da coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, o tempo longe dos compromissos com a Escola de Samba seria para passar o Natal e o Ano Novo ao lado de Vini Jr. na Europa.

Os dois famosos assumiram o namoro em outubro deste ano após meses de especulações dos fãs. Desde então, a sócia da We Pink tem dividido sua rotina entre o Brasil e a Espanha, onde o jogador do Real Madrid reside. O comunicado sobre o afastamento já teria sido feito à Escola.

A assessoria de Virginia afirmou à coluna que desconhece a informação e a Grande Rio preferiu não se manifestar.

Vale lembrar que Virginia tem sido durante criticada por sua falta de samba no pé nos últimos ensaios abertos ao público e até mesmo no dia da sua coroação como Rainha. A estreia da influencer na Sapucaí será em fevereiro de 2026, durante o Carnaval.

'Não sou boa'

Coroada Rainha de Bateria da Grande Rio, cargo que era ocupado por Paolla Oliveira, a influenciadora Virginia Fonseca foi sincera ao reagir às críticas sobre a sua performance à frente da bateria da Escola de Samba em declaração recente. A namorada do jogador Vini Jr. admitiu não se considerar boa no cargo ainda.