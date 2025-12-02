Virginia pediu afastamento da Grande Rio, afirma coluna

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 19:51
A influenciadora Virginia Fonseca teria solicitado um afastamento de cerca de um mês da Grande Rio. De acordo com informações da coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, o tempo longe dos compromissos com a Escola de Samba seria para passar o Natal e o Ano Novo ao lado de Vini Jr. na Europa.
Os dois famosos assumiram o namoro em outubro deste ano após meses de especulações dos fãs. Desde então, a sócia da We Pink tem dividido sua rotina entre o Brasil e a Espanha, onde o jogador do Real Madrid reside. O comunicado sobre o afastamento já teria sido feito à Escola.
A assessoria de Virginia afirmou à coluna que desconhece a informação e a Grande Rio preferiu não se manifestar.
Vale lembrar que Virginia tem sido durante criticada por sua falta de samba no pé nos últimos ensaios abertos ao público e até mesmo no dia da sua coroação como Rainha. A estreia da influencer na Sapucaí será em fevereiro de 2026, durante o Carnaval.
Coroada Rainha de Bateria da Grande Rio, cargo que era ocupado por Paolla Oliveira, a influenciadora Virginia Fonseca foi sincera ao reagir às críticas sobre a sua performance à frente da bateria da Escola de Samba em declaração recente. A namorada do jogador Vini Jr. admitiu não se considerar boa no cargo ainda.
“Vou ser bem sincera. No momento, não. Não me sinto uma boa rainha porque eu estou começando”, afirmou ela ao amigo Lucas Guedez no Sabadou. “Eu acho que tudo tem um começo, a gente tem que melhorar, tem que aprender. Eu sinto que estou no processo de aprendizado, e graças a Deus que eu ainda tenho tempo para isso”, completou ela.