De Ivete Sangalo e Daniel Cady a Virginia e Zé Felipe, veja casais famosos que se separam em 2025

Vários casais famosos decidiram seguir caminhos diferentes na vida

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 21:12

Vários casais se separaram em 2025
Vários casais se separaram em 2025

Após Ivete Sangalo e Daniel Cady terem anunciado a separação nesta quinta-feira (27), um dos assuntos que mais se comenta nas redes sociais é que 2025 tem sido o ano das separações, além da cantora e do nutricionista, o término de outros casais chamou atenção do público que os acompanhava nas redes sociais. Confira os casais que se separaram em 2025:

Ivete Sangalo e Daniel Cady

Ivete Sangalo e Daniel Cady
Ivete Sangalo e Daniel Cady

Ivete Sangalo & Daniel Cady

Em um post colaborativo nas redes sociais, Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram a separação no Instagram após 17 anos juntos. No texto, os dois afirmam que seguem “família”, e esse processo tem vivido de forma madura e “com muito diálogo”. Os dois são pais de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Helena e Marina, de 7 anos.

Virginia e Zé Felipe

Virginia e Zé Felipe
Virginia e Zé Felipe

Em maio deste ano, Virginia e Zé Felipe, um dos casais mais comentados nas redes sociais, decidiram colocar um ponto final na relação. Os dois compartilharam a notícia nas redes sociais, de maneira respeitosa e carinhosa. Inclusive, os dois já assinaram o divíorcio, e Virginia deixou de usar o sobrenome de casada. O motivo principal apontado para o fim do casamento foi o desgaste da relação, a incompatibilidade das rotinas e a infelicidade de ambos. Juntos, os dois são pais de José Leonardo, de 1 ano, e de Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 3 anos.

IZA e Yuri Lima

IZA e Yuri Lima
IZA e Yuri Lima

Após diversas polêmicas, IZA e Yuri Lima colocaram um ponto final no relacionamento. A cantora voltou aos holofotes após uma atitude desconfiável do jogador do Mirassol Yuri Lima, pai de Nala. O atleta usou a função repost do Instagram para compartilhar uma foto sensual de uma mulher identificada como Adrielly. Antes disso, em 2024, IZA chegou a publicar um longo vídeo em seu Instagram explicando o motivo do término com Yuri, que teria sido uma traição com uma produtora de conteúdo adulto, a baiana Kevelin Gomes.

Bruna Marquezine e João Guilherme

Bruna Marquezine e João Guilherme
Bruna Marquezine e João Guilherme

De forma discreta, Bruna Marquezine e João Guilherme terminaram o relacionamento, no entanto, não pararam de se encontrarem, demonstrando maturidade emocional, inclusive, chegaram a ser vistos jantando em um restaurante. Recentemente, alguns portais e seguidores especularam que os dois voltaram a se relacionar, inclusive, alguns acreditam que os dois continuam, mas de maneira discreta.

MC Daniel e Lorena Maia

MC Daniel e Lorena Maia
MC Daniel e Lorena Maia

Através de um stories, os pais de Rás anunciaram o fim do relacionamento. “Com o coração e a alma ainda se refazendo, venho dizer que nosso ciclo chegou ao fim. Pra quem não acredita e sempre nos julgou, foi amor. Intenso, verdadeiro, avassalador. Mas nem sempre isso basta”, escreveu a influenciadora nas redes sociais.

Júlio Cocielo e Tata Estaniecki

Júlio Cocielo e Tata Estaniecki
Júlio Cocielo e Tata Estaniecki

O anúncio da separação foi feito por Júlio Cocielo, através das redes sociais. O casal de influenciadores eram casados desde 2018. “Temos um objetivo pra vida toda, que é cuidar dos nossos filhos, e, pra isso, vamos estar juntos, sempre próximos”, escreveu Cocielo, destacando que, apesar da separação, o respeito e o carinho permanecem.

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Outro casal de influenciadores que anunciaram o fim do relacionamento através das redes sociais foi Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. Após 15 anos juntos, construindo um império nas redes sociais, o casal se separou de forma pública. A notícia foi compartilhada em uma publicação conjunta nas redes sociais. Em tom de respeito e gratidão, os dois destacaram que a decisão foi tomada de forma madura e tranquila. “Estamos finalizando este ciclo em paz, sem brigas e sem caos”, escreveram. O término vem rendendo polêmicas até hoje, com alfinetadas nas redes sociais, e declaração de Carlinhos Maia que afirmou já ter tido recaídas.

Karoline Lima e Leo Pereira

Karoline Lima e Leo Pereira
Karoline Lima e Leo Pereira

Após quase dois anos juntos, tudo compartilhado nas redes sociais, a influenciadora Karoline Lima e o zagueiro do Flamengo, decidiram terminar o relacionamento. Mesmo após a separação, há rumores de conciliação entre os dois.

Pocah e Ronan Souza

Pocah e Renan Cruz
Pocah e Renan Cruz

Pocah e Ronan Souza terminaram o noivado após seis anos juntos, em novembro deste ano. A notícia foi divulgada após especulações dos fãs, que notaram a redução das aparições públicas do casal. Os dois afirmaram que seguirão caminhos diferentes, mas manterão uma relação de amizade e que a filha, Toyah, é a prioridade.

Mateus Solano e Paula Braun

Mateus Solano e Paula Braun
Mateus Solano e Paula Braun

Discretos, o casal não costumava fazer muitas aparições, mas a separação foi lamentada por alguns fãs nas redes sociais, que desejaram o melhor para os dois. Pais de Flora e Benjamin, os atores compartilharam um longo relato sensível para anunciar o fim do relacionamento. "Seguimos preservando nossa parceria com carinho e muito amor na criação de nossos filhos, torcendo um pelo outro e com futuros planos profissionais juntos. Seguimos a nossa história, que não termina, mas se transforma", destacaram.

Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio

Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio
Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio

O começo do ano para a apresentadora e o empresário começou com novos caminhos pessoais. Pais de Pilar, os dois anunciaram o término através de um comunicado emocionado. “Pensei e refleti muito sobre ter esse papo com vocês. Vou tentar não me alongar, mas também não queria ser superficial, então vou direto ao ponto: Eu e o Victor não somos mais um casal. Nossa relação agora é de amigos e pais da Pilar. E essa última, principalmente, é definitiva", pontuou.

Tags:

Casais Término Separação

