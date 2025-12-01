Acesse sua conta
Marido de Isabel Veloso celebra alta da influencer da UTI com homenagem

Jovem de 19 anos precisou ser internada na semana passada por complicações após transplante de medula óssea

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 22:54

Isabel Veloso e marido Lucas Borba Crédito: Reprodução

O marido de Isabel Veloso, Lucas Borba, celebrou a alta da esposa da UTI nesta segunda-feira (1). Ao falar sobre mais uma superação, ele destacou a união entre os dois. A influenciadora trata desde os 15 um Linfoma de Hodgkin e agora está no quarto de hospital após ser internada na semana passada com excesso de magnésio no corpo pouco tempo depois de passar por um transplante de medula óssea.

“Entre fios, lutas e silêncios que só a gente entende”, destacou. “Seguimos juntos. O amor que a gente construiu é mais forte que qualquer parede de hospital”, completou Lucas, emocionado.

Juntos, Isabel e Lucas se tornaram pais de Arthur em dezembro de 2024. Em declarações anteriores, a influenciadora abriu o coração e desabafou sobre o medo de não conseguir acompanhar o crescimento do filho devido ao câncer terminal. 

Qual é o estado de saúde de Isabel?

De acordo com Joelson, o  pai de Isabel, a filha tem se recuperado bem. “Tiraram o acesso pelo qual ela estava sendo alimentada e os exames estão bons. Mesmo nos dias difíceis, ela está forte”, disse ele. A influenciadora estava internada na UTI do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba (PR), após ter uma crise respiratória e precisar ser entubada.

Isabel Veloso foi diagnosticada com câncer, em outubro de 2021, aos 15 anos, quando foi localizado um tumor no pescoço e no tórax, que a impediram de respirar e comprimiam seu coração. Meses depois, em fevereiro de 2022, ela mostrou em suas redes sociais que ficou careca por causa da quimioterapia.

Aos 17 anos, o tratamento foi interrompido. No final de 2024, porém, ela retornou ao tratamento de do câncer durante a gestação, quando descobriu que o câncer havia se espalhado pelos pulmões. 

Tags:

Uti Câncer Hospital Isabel Veloso

