Pai de Isabel Veloso atualiza estado de saúde da influenciadora após alta da UTI: ‘Mesmo nos dias difíceis, ela está forte’

Joelson Veloso deu detalhes do quadro de saúde da filha e falou sobre saudades nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 18:12

Isabel Veloso passou mal e teve que ser internada
Isabel Veloso passou mal e teve que ser internada Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora digital Isabel Veloso, de 19 anos, passou mal e teve de voltar a ser internada pouco tempo depois de ser internada para fazer o transplante de médula óssea. Isabel trata um Linfoma de Hodgkin, desde os 15 anos, e mostra todo processo de tratamento e desafios através das redes sociais.

Nos últimos dias, ela chegou a ser entubada e ficar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas já está em um quarto, após ter mostrado melhora no quadro. O pai de Isabela, Joelson Veloso, tem acompanhado a filha no momento tão delicado, e compartilhado diversos registros em publicação colaborativa nas redes sociais.

De acordo com ele, a filha tem se recuperado bem. “Tiraram o acesso pelo qual ela estava sendo alimentada e os exames estão bons. Mesmo nos dias difíceis, ela está forte”, disse ele, emocionado. A influenciadora estava internada na UTI do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba (PR), após ter uma crise respiratória e precisou ser entubada.

Joelson compartilhou nas redes sociais, no domingo (30) fotos do apartamento de Isabela em Cascavel, no Paraná, que está vazio. "Isabel, Lucas e o pequeno Arthur estão há meses longe de casa. A saudade aperta, o peito dói e a vontade de voltar é imensa. Mas a luta ainda não terminou. Ela segue em tratamento em Curitiba, firme, corajosa e enfrentando tudo com fé. Cada dia é uma vitória. E, quando esse tempo passar, o reencontro vai ter gosto de mil abraços guardados", escreveu.

Isabel Veloso foi diagnosticada com câncer, em outubro de 2021, aos 15 anos, quando foi localizado um tumor no pescoço e no tórax, que a impediram de respirar e comprimiam seu coração. Meses depois, em fevereiro de 2022, ela mostrou em suas redes sociais que ficou careca por causa da quimioterapia.

Aos 17 anos, o tratamento foi interrompido. Em outubro de 2024, retornou ao tratamento de do câncer aos cinco meses de gestação, depois de descobrir que o linfoma havia voltado a crescer. Desta vez, segundo Lucas Borba, esposo de Isabel, ela estava com excesso de magnésio e por isso, foi levada a UTI.

“Essa madrugada, a Isabel passou muito mal, e fizeram alguns exames antes da colonoscopia, e a Isabel estava com excesso de magnésio no sangue. Depois disso, a Isabel deu baixa, ela parou de respirar, parou de ter saturação, e foi para a UTI ser entubada”, explicou o empresário.

Na noite da última quinta-feira (26), Lucas explicou que Isabel faria exames para entender por que estava passando mal. Na sexta-feira (28), Lucas atualizou os seguidores da esposa na rede social.

“Assim que tiver notícias de Isabel aviso. Mas, a princípio, ela está estável. Pelo que entendi, eles iam tirar o tubo para ver se ela conseguia respirar sozinha, mas depois disso, sem notícias. Continuem orando. Sou grato pelas orações e carinho!”.

Em seguida, Lucas publicou que a esposa tinha recebido alta. Mais tarde, ele voltou aos Stories do Instagram e contou que a esposa não tinha sido liberada da UTI. “Pessoal, hoje pela manhã eu me empolguei um pouquinho nos Stories falando que a Isabel tinha tido alta da UTI. A princípio era isso, só que a Isabel fez uma tomografia, e os médicos reavaliaram a situação dela, e decidiram segurar ela mais um pouco na UTI. A Isabel está bem, está sem os tubos, ela vai colocar outro cateter hoje”, explicou, na ocasião.

Isabel Veloso

