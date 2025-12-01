SAÚDE

O chá que melhora o sono, reduz inflamação, aumenta a testosterona e retarda o envelhecimento

A relação duradoura entre o consumo desse chá e a manutenção da saúde ao longo da vida

Agência Correio

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 17:00

A relação duradoura entre o consumo de chá verde e a manutenção da saúde ao longo da vida Crédito: (Banco de imagens)

A sóbinolise, entendida como o consumo contínuo de chá verde ao longo da vida, tem despertado interesse por seus efeitos na saúde. Segundo o jornal Gazeta do Povo, homens de meia-idade e idosos que mantiveram o hábito por pelo menos duas décadas apresentaram cerca de 16 por cento a mais de testosterona do que aqueles que não consumiam a bebida.

Além disso, o estudo também identificou melhora no sono, redução de inflamação e benefícios cerebrais entre os consumidores frequentes. Esses achados indicam que o chá verde pode contribuir para um envelhecimento mais equilibrado e para o bem-estar físico e mental.

Chás 1 de 12

Benefício hormonal e impulso na testosterona

Homens que consumiam chá verde há muitos anos apresentaram níveis mais altos de testosterona, mesmo em idades mais avançadas. Esse aumento pode refletir em mais energia, melhor humor e maior disposição sexual.

Por ser um resultado alcançado por meio de um hábito simples e natural, o chá verde se destaca como alternativa acessível para quem deseja preservar o equilíbrio hormonal sem recorrer a intervenções artificiais.

Humor, sono e menor inflamação

Consumidores de longo prazo apresentaram inflamação mais baixa, fator ligado ao surgimento de doenças e alterações emocionais. Isso ajuda a explicar o melhor equilíbrio de humor relatado pelos participantes.

A melhoria na qualidade do sono reforça esse conjunto de benefícios. Dormir bem é essencial para a saúde mental e física, e o estudo sugere que o chá verde pode colaborar com esse processo quando consumido de forma regular por muitos anos.

Proteção cerebral e envelhecimento mais lento

Entre os participantes habituais, foi observado maior volume de massa cinzenta em áreas do cérebro ligadas à memória. Esse dado sugere que o consumo prolongado pode retardar o declínio cognitivo natural.

A ação de compostos como a epigalocatequina galato também pode favorecer a saúde neuronal, fortalecendo o papel do chá verde como aliado na preservação da vitalidade mental.

Peso corporal e metabolismo

Os consumidores de chá verde apresentaram peso levemente menor que os não consumidores, possivelmente devido aos efeitos antioxidantes e ao impacto no metabolismo.