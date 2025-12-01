Acesse sua conta
Noivado de Ryan e Kami termina em desastre coletivo em Dona de Mim

Convidados viverão situação constrangedora no evento

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 16:54

Convidados serão pegos de surpresa com situação constrangedora
Convidados serão pegos de surpresa com situação constrangedora Crédito: Reprodução / Globo

Kami (Giovanna Lancellotti) e Ryan (L7NNON) se reencontraram no amor e ficarão noivos em Dona de Mim. Na celebração do noivado do casal, porém, os convidados viverão juntos uma situação extremamente constrangedora. A festa será organizada pela personagem de  Giovanna Lancellotti na praça de São Cristóvão nos próximos capítulos da novela das 7. 

O momento especial não vai terminar nada bem. Isso tudo porque os convidados vão começar a passar mal e o evento terá que acabar às pressas, para a tristeza dos anfitriões. Será um grande desastre!

Em um primeiro momento, Ryan e Kami ficarão frente a frente, diante de seus convidados. “Finalmente”, dirá ele. “Nem me fala. Bora ser feliz, meu amor?”, responderá ela, apaixonada. 

“Kamilla Luíza! Você é a mulher da minha vida. Nem o tempo, nem os meus erros e nem mesmo as leis dos homens foram capazes de nos separar. Nossa história começou quando ainda éramos adolescentes e hoje ela recomeça. Quero te oferecer esse anel como símbolo do meu amor, que se renova a cada dia”, anunciará o rapper. 

Nesse momento, Ryan colocará o anel no dedo de Kami, e os dois se beijarão, sendo aplaudidos por todos. Para expressar todo o seu amor, Ryan cantará uma música que compôs para a noiva. 

Mas, nem tudo são flores. Todos estarão felizes, dançando, cantando e filmando, até que Sofia (Elis Cabral) e Dedé chegarão apressados. “Leo! Eu preciso ir ao banheiro!”, dirá Sofia. “Eu também”, revelará Dedé.

“Beberam muito suco? Vocês não podem esperar?”, questionará Leo (Clara Moneke). “Não, é número dois”, contará Sofia.

O pior é que não serão somente as crianças que precisarão usar o banheiro com urgência. Pam (Haonê Thinar), Natara (Carol Marra), Gisele (Luana Tanaka) e Davi (Rafael Vitti) também passarão mal repentinamente.

Já Dara (Cecília Chancez) não sentirá nada e se dará conta de que a única coisa que não comeu foi a torta salgada feita por sua mãe, Jussara (Vilma Melo). “Eu comi de tudo. Só não comi a... Meu Deus! Esqueceram a torta da mamãe fora da geladeira!”, afirmará Dara.

“Que desastre”, lamentará Kami.

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.

