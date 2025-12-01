Filho de Roberto Carlos faz rara aparição em festa e surpreende fãs

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 16:50
O filho de Roberto Carlos, Rafael Braga, de 60 anos, compareceu à comemoração de 10 anos da sobrinha Laura, filha do produtor musical Dudu Braga, de 52 anos, também filho de Roberto, falecido em 2021. No registro, também estão João Paulo e Maria, filho de Rafael. A foto foi publicada no perfil oficial do Instagram de Roberto Carlos.
Roberto Carlos
Nos comentários, fãs do cantor elogiaram a família. “Gente, ele é a cara do Roberto Carlos mais novo!”, escreveu uma. “O filho que mais parece com ele”, opinou outra. No entanto, também teve opinião contrária. “Não acho que nenhum dos filhos do Roberto se parece com ele em nenhuma época, mas deixo claro, é minha visão, a de vocês eu respeito”, comentou outra seguidora.
Roberto Carlos tem quatro filhos. Ana Paula, a mais velha, é fruto do seu casamento com Nice, com quem se casou em 1968. Na época, o cantor acolheu Ana, que na época tinha 3 anos, filha de Nice de um relacionamento anterior.