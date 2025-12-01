REGISTRO EM FAMÍLIA

Filho de Roberto Carlos faz rara aparição em festa e surpreende fãs

Rafael Braga compareceu ao aniversário da sobrinha com os filhos

Felipe Sena

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 16:50

Rafael Braga, filho de Roberto Carlos, ao lado dos filhos João Paulo e Maria Crédito: Reprodução | Instagram

O filho de Roberto Carlos, Rafael Braga, de 60 anos, compareceu à comemoração de 10 anos da sobrinha Laura, filha do produtor musical Dudu Braga, de 52 anos, também filho de Roberto, falecido em 2021. No registro, também estão João Paulo e Maria, filho de Rafael. A foto foi publicada no perfil oficial do Instagram de Roberto Carlos.



Nos comentários, fãs do cantor elogiaram a família. “Gente, ele é a cara do Roberto Carlos mais novo!”, escreveu uma. “O filho que mais parece com ele”, opinou outra. No entanto, também teve opinião contrária. “Não acho que nenhum dos filhos do Roberto se parece com ele em nenhuma época, mas deixo claro, é minha visão, a de vocês eu respeito”, comentou outra seguidora.