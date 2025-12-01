Mensagem do universo: Lua em Peixes envia sinais importantes para vários signos hoje (1 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 16:16
Há dias em que a energia parece sussurrar respostas, e hoje é exatamente assim. Com a Lua passeando por Peixes, o signo mais intuitivo do zodíaco, o céu abre um portal emocional que intensifica percepções, sonhos e pressentimentos.
Se você vem pedindo um sinal do universo, seja sobre amor, carreira, mudança de cidade ou qualquer decisão que estava emperrada, a segunda-feira (01) chega com esse recado. Só é preciso estar presente o bastante para ouvi-lo.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Além disso, a aproximação da Lua Nova em Sagitário amplia a visão espiritual e desperta aquela vontade de recomeçar do jeito certo. É um dia excelente para meditação, oráculos, limpeza energética e tudo que envolve reconexão interior.
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Apenas não ignore aquela impressão que aparece do nada, hoje, ela provavelmente está certa.