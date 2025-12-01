Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mensagem do universo: Lua em Peixes envia sinais importantes para vários signos hoje (1 de dezembro)

Intuição aumenta, sonhos ficam mais vívidos e decisões espirituais se tornam mais claras

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 16:16

Recado do universo para os signos
Recado do universo para os signos Crédito: Reprodução

Há dias em que a energia parece sussurrar respostas, e hoje é exatamente assim. Com a Lua passeando por Peixes, o signo mais intuitivo do zodíaco, o céu abre um portal emocional que intensifica percepções, sonhos e pressentimentos.

Se você vem pedindo um sinal do universo, seja sobre amor, carreira, mudança de cidade ou qualquer decisão que estava emperrada, a segunda-feira (01) chega com esse recado. Só é preciso estar presente o bastante para ouvi-lo.

Leia mais

Imagem - Semana em 'Êta Mundo Melhor!' traz ameaça, revelações e pedido de casamento (1 a 6 de dezembro)

Semana em 'Êta Mundo Melhor!' traz ameaça, revelações e pedido de casamento (1 a 6 de dezembro)

Imagem - Novo ciclo astrológico: Lua em Peixes traz clareza e direção para transformar a vida dos signos (1 de dezembro)

Novo ciclo astrológico: Lua em Peixes traz clareza e direção para transformar a vida dos signos (1 de dezembro)

Imagem - Vai jogar na loteria? Os números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (1) prometem prosperidade

Vai jogar na loteria? Os números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (1) prometem prosperidade

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Além disso, a aproximação da Lua Nova em Sagitário amplia a visão espiritual e desperta aquela vontade de recomeçar do jeito certo. É um dia excelente para meditação, oráculos, limpeza energética e tudo que envolve reconexão interior.

  • O que esperar dessa energia?

  • Sonhos reveladores
  • Intuição afiada
  • Sensibilidade emocional em alta
  • Alívio para quem vinha sobrecarregado
  • Sensação de “clareza súbita” ao longo da tarde

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Apenas não ignore aquela impressão que aparece do nada, hoje, ela provavelmente está certa.

Leia mais

Imagem - Cinema: 5 filmes que entram em cartaz em dezembro de 2025

Cinema: 5 filmes que entram em cartaz em dezembro de 2025

Imagem - K-beauty: 5 tendências do skincare coreano para conhecer

K-beauty: 5 tendências do skincare coreano para conhecer

Imagem - Alimentos contra o AVC: veja o que comer para prevenir a doença

Alimentos contra o AVC: veja o que comer para prevenir a doença

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Dia 1º de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

Hoje (1º de dezembro) marca um novo ciclo interno para muitos signos, com clareza e direção

O universo revela o dia mais sortudo da semana (entre 1 e 7 de dezembro) para cada signo

Anjo da Guarda desta segunda (1º de dezembro) aconselha 3 signos: pare de permitir que distorçam as histórias, sua culpa te envenena

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (1º de dezembro) é O Lírios: acabou o caos, agora é tempo de paz e harmonia

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - O chá que melhora o sono, reduz inflamação, aumenta a testosterona e retarda o envelhecimento

O chá que melhora o sono, reduz inflamação, aumenta a testosterona e retarda o envelhecimento
Imagem - Noivado de Ryan e Kami termina em desastre coletivo em Dona de Mim

Noivado de Ryan e Kami termina em desastre coletivo em Dona de Mim
Imagem - Filho de Roberto Carlos faz rara aparição em festa e surpreende fãs

Filho de Roberto Carlos faz rara aparição em festa e surpreende fãs

MAIS LIDAS

Imagem - Papai Noel é preso por estupro enquanto trabalhava em shopping
01

Papai Noel é preso por estupro enquanto trabalhava em shopping

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (1º de dezembro) aconselha 3 signos: pare de permitir que distorçam as histórias, sua culpa te envenena
02

Anjo da Guarda desta segunda (1º de dezembro) aconselha 3 signos: pare de permitir que distorçam as histórias, sua culpa te envenena

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (1º de dezembro) é O Lírios: acabou o caos, agora é tempo de paz e harmonia
03

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (1º de dezembro) é O Lírios: acabou o caos, agora é tempo de paz e harmonia

Imagem - Hoje (1º de dezembro) marca um novo ciclo interno para muitos signos, com clareza e direção
04

Hoje (1º de dezembro) marca um novo ciclo interno para muitos signos, com clareza e direção