Vai jogar na loteria? Os números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (1) prometem prosperidade

A energia de hoje mistura intuição, estratégia e sensibilidade e influencia diretamente a sorte dos signos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 09:51

A primeira segunda-feira (01) de dezembro chega com um clima emocional mais profundo do que parece à primeira vista. A Lua em Peixes intensifica percepções, Mercúrio em Capricórnio traz disciplina mental, e a aproximação da Lua Nova em Sagitário abre caminho para decisões ousadas. O resultado? Um dia que pede sensibilidade, visão clara do futuro e um tipo de coragem mais intuitiva do que impulsiva.

Se você gosta de entender como o céu do dia mexe na sua rotina: nas escolhas, nas conversas e até nos números que te cercam, esta leitura é para você. Vamos às previsões completas do dia e aos números que cada signo deve prestar atenção caso decida arriscar um palpite na loteria.

Confira os números da sorte de cada signo:

Áries (21/03 a 20/04)

Números da sorte: 10, 12, 34

Mensagem: A Lua em Peixes te deixa menos impulsivo e mais reflexivo; sim, ariano, isso acontece. O dia favorece revisões internas, decisões tomadas com clareza e conversas que exigem empatia.



Touro (21/04 a 20/05)

Números da sorte: 5, 10, 25

Mensagem: Você começa a semana estável, sensível e mais paciente do que o normal. A Lua em Peixes ativa seu lado artístico e sua vontade de cuidar de quem ama.



Gêmeos (21/05 a 20/06)

Números da sorte: 3, 20, 41

Mensagem: Sua sensibilidade aumenta e sua mente fica afiada. Mercúrio em Capricórnio exige foco e responsabilidade.



Câncer (21/06 a 21/07)

Números da sorte: 3, 18, 57

Mensagem: A Lua em Peixes te envolve em inspiração e acolhimento. Emoções fluem com facilidade e isso ajuda.



Leão (22/07 a 22/08)

Números da sorte: 1, 16, 39

Mensagem: Você está cheio de energia, mas precisa usar com sabedoria. Priorize o que vale seu brilho.

Virgem (23/08 a 22/09)

Números da sorte: 6, 15, 48

Mensagem: A Lua em Peixes bagunça um pouco sua clareza, mas aumenta sua percepção emocional.



Libra (23/09 a 22/10)

Números da sorte: 11, 27, 50

Mensagem: Seu senso estético e diplomático ficam mais fortes. O dia flui bem, desde que você não tente agradar todo mundo.



Escorpião (23/10 a 21/11)

Números da sorte: 8, 17, 45

Mensagem: Sua intuição está ainda mais poderosa, quase telepática. Use isso com sabedoria.



Sagitário (22/11 a 21/12)

Números da sorte: 5, 22, 59

Mensagem: Você sente a expansão crescer. Mas calma: o dia pede planejamento, não impulsividade.



Capricórnio (22/12 a 20/01)

Números da sorte: 8, 29, 60

Mensagem: A mente está afiada e você sente isso. Decisões importantes podem surgir.



Aquário (21/01 a 19/02)

Números da sorte: 13, 33, 42

Mensagem: A Lua em Peixes te deixa mais sensível, intuitivo e criativo.

