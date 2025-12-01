Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Os números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (1) prometem prosperidade

A energia de hoje mistura intuição, estratégia e sensibilidade e influencia diretamente a sorte dos signos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 09:51

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Shutterstock e IA

A primeira segunda-feira (01) de dezembro chega com um clima emocional mais profundo do que parece à primeira vista. A Lua em Peixes intensifica percepções, Mercúrio em Capricórnio traz disciplina mental, e a aproximação da Lua Nova em Sagitário abre caminho para decisões ousadas. O resultado? Um dia que pede sensibilidade, visão clara do futuro e um tipo de coragem mais intuitiva do que impulsiva.

Se você gosta de entender como o céu do dia mexe na sua rotina: nas escolhas, nas conversas e até nos números que te cercam, esta leitura é para você. Vamos às previsões completas do dia e aos números que cada signo deve prestar atenção caso decida arriscar um palpite na loteria.

Confira os números da sorte de cada signo:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    Números da sorte: 10, 12, 34
    Mensagem: A Lua em Peixes te deixa menos impulsivo e mais reflexivo; sim, ariano, isso acontece. O dia favorece revisões internas, decisões tomadas com clareza e conversas que exigem empatia.

  • Touro (21/04 a 20/05)
    Números da sorte: 5, 10, 25
    Mensagem: Você começa a semana estável, sensível e mais paciente do que o normal. A Lua em Peixes ativa seu lado artístico e sua vontade de cuidar de quem ama.

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Números da sorte: 3, 20, 41
    Mensagem: Sua sensibilidade aumenta e sua mente fica afiada. Mercúrio em Capricórnio exige foco e responsabilidade.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Câncer (21/06 a 21/07)
    Números da sorte: 3, 18, 57
    Mensagem: A Lua em Peixes te envolve em inspiração e acolhimento. Emoções fluem com facilidade e isso ajuda.

  • Leão (22/07 a 22/08)
    Números da sorte: 1, 16, 39
    Mensagem: Você está cheio de energia, mas precisa usar com sabedoria. Priorize o que vale seu brilho.

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Números da sorte: 6, 15, 48
    Mensagem: A Lua em Peixes bagunça um pouco sua clareza, mas aumenta sua percepção emocional.

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Números da sorte: 11, 27, 50
  • Mensagem: Seu senso estético e diplomático ficam mais fortes. O dia flui bem, desde que você não tente agradar todo mundo.

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Números da sorte: 8, 17, 45
    Mensagem: Sua intuição está ainda mais poderosa, quase telepática. Use isso com sabedoria.

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Números da sorte: 5, 22, 59
    Mensagem: Você sente a expansão crescer. Mas calma: o dia pede planejamento, não impulsividade.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Números da sorte: 8, 29, 60
    Mensagem: A mente está afiada e você sente isso. Decisões importantes podem surgir.

  • Aquário (21/01 a 19/02)
    Números da sorte: 13, 33, 42
    Mensagem: A Lua em Peixes te deixa mais sensível, intuitivo e criativo.

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Números da sorte: 21, 38, 54
    Mensagem: A Lua no seu signo amplifica sua aura emocional e espiritual.

