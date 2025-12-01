Vai jogar na loteria? Os números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (1) prometem prosperidade

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 09:51
A primeira segunda-feira (01) de dezembro chega com um clima emocional mais profundo do que parece à primeira vista. A Lua em Peixes intensifica percepções, Mercúrio em Capricórnio traz disciplina mental, e a aproximação da Lua Nova em Sagitário abre caminho para decisões ousadas. O resultado? Um dia que pede sensibilidade, visão clara do futuro e um tipo de coragem mais intuitiva do que impulsiva.
Se você gosta de entender como o céu do dia mexe na sua rotina: nas escolhas, nas conversas e até nos números que te cercam, esta leitura é para você. Vamos às previsões completas do dia e aos números que cada signo deve prestar atenção caso decida arriscar um palpite na loteria.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase