'Quem foi que me xingou?': Deolane Bezerra perde a paciência e confronta homem em condomínio; veja o vídeo

Influenciadora filmou o momento em que cobra satisfação de jovens que teriam gritado ofensas na frente de sua casa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 12:46

Deolane Bezerra perde a paciência e confronta homem em condomínio Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

A última sexta-feira (29) foi marcada por um episódio tenso envolvendo Deolane Bezerra em seu condomínio. A influenciadora divulgou nas redes sociais um vídeo em que aparece confrontando dois jovens que, segundo ela, teriam passado de carro em frente à sua casa e a xingado na presença da filha mais nova.

No registro, publicado nos stories, Deolane surge visivelmente irritada ao perguntar quem havia gritado a ofensa.

"Quem foi que me chamou de puta na frente da minha casa? Quem foi o babaca que me chamou de puta na frente da minha filha? Foi você ou você?", dispara ela, filmando o rosto dos dois rapazes.

Diante da insistência da advogada, um deles admite ter feito o ataque verbal. Ele se desculpa, afirma estar alcoolizado e reconhece: "Eu errei".

A resposta não ameniza a indignação de Deolane, que rebate imediatamente: "Seu babaca. Eu não enfio a mão na sua cara porque eu não sou baixa como você. Quero saber onde você mora, quem são seus pais. E sua cara vai para o Instagram para você aprender a não ser otário, seu babaca de condomínio", respondeu, claramente abalada.

Mesmo após a bronca, o rapaz continua pedindo desculpas: "Pode pegar meu contato. Tô pedindo perdão de coração", diz no vídeo divulgado pela influenciadora. 

Mais tarde, Deolane voltou aos stories para mostrar imagens das câmeras de segurança do condomínio. Nos vídeos, é possível ver seu segurança e a filha caçula na frente da casa quando um carro branco passa, momento em que o xingamento teria sido gritado.

Ela conta que atos assim não são novidade e que, outras vezes, ao reclamar, foi informada pela administração que se tratavam de visitantes e não moradores.

Cansada da situação, decidiu reagir desta vez: “Tô exausta da falta de respeito das pessoas comigo. Hater eu nem ligo, mas respeitem, principalmente quando minha filha está na porta”, desabafou.

