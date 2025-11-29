Vai jogar na loteria? Os números que seu signo não pode ignorar neste sábado (29) trazem sorte

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 29 de novembro de 2025 às 12:06
O sábado, 29 de novembro, amanhece com uma mudança energética importante: Mercúrio inicia um período de afastamento da Terra, fenômeno que altera a forma como interpretamos conversas, intenções e escolhas. É como se o céu convidasse cada signo a olhar para dentro antes de agir, escolhendo melhor onde colocar energia e até onde apostar.
Astrólogos explicam que esse movimento favorece reflexões práticas e decisões mais maduras. Nada de agir no impulso: hoje o ideal é observar, interpretar e só então se mover. E, para quem gosta de sentir o céu no bolso, há também números da sorte específicos para cada signo, alinhados com a vibração do dia.
Este sábado é um marco de reflexão e reposicionamento. Com Mercúrio afastando sua influência direta, cada signo recebe um chamado para agir com consciência e maturidade. Estratégia, clareza e colaboração serão as ferramentas essenciais para atravessar essa fase com equilíbrio e, quem sabe, com um pouco de sorte extra no bolso.