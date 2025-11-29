ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Os números que seu signo não pode ignorar neste sábado (29) trazem sorte

Com Mercúrio se afastando da Terra, o sábado promete decisões mais claras

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 12:06

Signos e boa sorte Crédito: Reprodução

O sábado, 29 de novembro, amanhece com uma mudança energética importante: Mercúrio inicia um período de afastamento da Terra, fenômeno que altera a forma como interpretamos conversas, intenções e escolhas. É como se o céu convidasse cada signo a olhar para dentro antes de agir, escolhendo melhor onde colocar energia e até onde apostar.

Astrólogos explicam que esse movimento favorece reflexões práticas e decisões mais maduras. Nada de agir no impulso: hoje o ideal é observar, interpretar e só então se mover. E, para quem gosta de sentir o céu no bolso, há também números da sorte específicos para cada signo, alinhados com a vibração do dia.

Confira os números da sorte de cada signo:

Áries (21/03 a 20/04)

Números da sorte: 10, 14, 27

Mensagem: O dia pede jogo de cintura. Interferências externas podem te desviar do roteiro, mas misturar ideias de outras pessoas com as suas pode ser mais produtivo do que parece.



Touro (21/04 a 20/05)

Números da sorte: 5, 15, 31

Mensagem: Você pode até ter razão, mas discutir não vai trazer clareza. Escolha diálogos que somam, não que drenam sua energia.



Gêmeos (21/05 a 20/06)

Números da sorte: 6, 23, 47

Mensagem: Assuntos que pareciam resolvidos retornam e não é por acaso. Há ajustes finais a fazer. Aproveite para refinar ideias.



Câncer (21/06 a 21/07)

Números da sorte: 3, 19, 59

Mensagem: Sua força cresce quando você se conecta. É um dia excelente para aprofundar laços com amigos, grupos ou comunidades.



Leão (22/07 a 22/08)

Números da sorte: 2, 11, 29

Mensagem: Nada de planejar demais: o movimento é seu melhor aliado hoje. Teste, observe, ajuste.



Virgem (23/08 a 22/09)

Números da sorte: 7, 16, 33

Mensagem: Hoje, só vale o que está oficializado. Acordos vagos tendem a se perder. Seja objetivo e coloque tudo no papel.



Libra (23/09 a 22/10)

Números da sorte: 8, 20, 45

Mensagem: A ansiedade quer te sabotar, mas você tem domínio sobre a situação. Aja com firmeza mesmo sem garantias absolutas.



Escorpião (23/10 a 21/11)

Números da sorte: 8, 26, 50

Mensagem: Convencer alguém hoje não será simples, mas a persistência abre caminhos. Continue dialogando. você está mais perto do “sim” do que parece.



Sagitário (22/11 a 21/12)

Números da sorte: 3, 12, 21

Mensagem: Diferentes pontos de vista podem gerar faísca, mas também criatividade. Da divergência pode nascer algo brilhante.



Capricórnio (22/12 a 20/01)

Números da sorte: 12, 21, 61

Mensagem: A recompensa vem para quem se mantém firme. Finalize o que já começou e evite abrir novas frentes agora.



Aquário (21/01 a 19/02)

Números da sorte: 18, 30, 46

Mensagem: Os caminhos estão se abrindo mas só fazem sentido se você souber onde quer chegar. Defina metas claras.



Peixes (20/02 a 20/03)

Números da sorte: 26, 38, 56

Mensagem: A vontade de liberdade cresce e inspira ação. Visualize seu próximo passo com clareza, e as soluções surgirão naturalmente.