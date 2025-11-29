Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Os números que seu signo não pode ignorar neste sábado (29) trazem sorte

Com Mercúrio se afastando da Terra, o sábado promete decisões mais claras

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 12:06

Signos e boa sorte
Signos e boa sorte Crédito: Reprodução

O sábado, 29 de novembro, amanhece com uma mudança energética importante: Mercúrio inicia um período de afastamento da Terra, fenômeno que altera a forma como interpretamos conversas, intenções e escolhas. É como se o céu convidasse cada signo a olhar para dentro antes de agir, escolhendo melhor onde colocar energia e até onde apostar.

Astrólogos explicam que esse movimento favorece reflexões práticas e decisões mais maduras. Nada de agir no impulso: hoje o ideal é observar, interpretar e só então se mover. E, para quem gosta de sentir o céu no bolso, há também números da sorte específicos para cada signo, alinhados com a vibração do dia.

Confira os números da sorte de cada signo:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    Números da sorte: 10, 14, 27
    Mensagem: O dia pede jogo de cintura. Interferências externas podem te desviar do roteiro, mas misturar ideias de outras pessoas com as suas pode ser mais produtivo do que parece.

  • Touro (21/04 a 20/05)
    Números da sorte: 5, 15, 31
    Mensagem: Você pode até ter razão, mas discutir não vai trazer clareza. Escolha diálogos que somam, não que drenam sua energia.

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Números da sorte: 6, 23, 47
    Mensagem: Assuntos que pareciam resolvidos retornam e não é por acaso. Há ajustes finais a fazer. Aproveite para refinar ideias.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Câncer (21/06 a 21/07)
    Números da sorte: 3, 19, 59
    Mensagem: Sua força cresce quando você se conecta. É um dia excelente para aprofundar laços com amigos, grupos ou comunidades.

  • Leão (22/07 a 22/08)
    Números da sorte: 2, 11, 29
    Mensagem: Nada de planejar demais: o movimento é seu melhor aliado hoje. Teste, observe, ajuste.

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Números da sorte: 7, 16, 33
    Mensagem: Hoje, só vale o que está oficializado. Acordos vagos tendem a se perder. Seja objetivo e coloque tudo no papel.

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Números da sorte: 8, 20, 45
    Mensagem: A ansiedade quer te sabotar, mas você tem domínio sobre a situação. Aja com firmeza mesmo sem garantias absolutas.

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Números da sorte: 8, 26, 50
    Mensagem: Convencer alguém hoje não será simples, mas a persistência abre caminhos. Continue dialogando. você está mais perto do “sim” do que parece.

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Números da sorte: 3, 12, 21
    Mensagem: Diferentes pontos de vista podem gerar faísca, mas também criatividade. Da divergência pode nascer algo brilhante.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Números da sorte: 12, 21, 61
    Mensagem: A recompensa vem para quem se mantém firme. Finalize o que já começou e evite abrir novas frentes agora.

  • Aquário (21/01 a 19/02)
    Números da sorte: 18, 30, 46
    Mensagem: Os caminhos estão se abrindo mas só fazem sentido se você souber onde quer chegar. Defina metas claras.

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Números da sorte: 26, 38, 56
    Mensagem: A vontade de liberdade cresce e inspira ação. Visualize seu próximo passo com clareza, e as soluções surgirão naturalmente.

Este sábado é um marco de reflexão e reposicionamento. Com Mercúrio afastando sua influência direta, cada signo recebe um chamado para agir com consciência e maturidade. Estratégia, clareza e colaboração serão as ferramentas essenciais para atravessar essa fase com equilíbrio e, quem sabe, com um pouco de sorte extra no bolso.

