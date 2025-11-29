ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (29 de novembro): como atrair o melhor do seu sábado

Um dia de leveza, entendimento interno e decisões que trazem mais equilíbrio

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Uma energia mais leve marca o sábado, favorecendo ajustes internos, conversas sinceras e pequenas decisões que clareiam o caminho. O dia funciona melhor quando você age com calma e atenção aos detalhes. Veja a previsão.

Áries: Hoje você percebe que algo que estava tirando seu foco perde importância. A clareza chega aos poucos e te ajuda a agir com mais precisão. Não force movimentos, deixe que o ritmo do dia te direcione.

Dica cósmica: Observe antes de responder.

Cor da sorte: Areia

Número da sorte: 19

Touro: Relações podem ficar mais fáceis hoje, especialmente quando você solta o controle. Aceitar o fluxo natural do dia traz mais leveza e menos tensão.

Dica cósmica: Valorize o simples.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 4

Gêmeos: Sua sensibilidade para perceber o outro aumenta, e isso ajuda em conversas importantes. Você pode entender algo além das palavras.

Dica cósmica: Escute com intenção.

Cor da sorte: Lilás suave

Número da sorte: 23

Câncer: O sábado favorece arrumações, internas ou externas. Uma pequena decisão pode te trazer grande alívio. Priorize o que te deixa em paz.

Dica cósmica: Dê forma ao que você sente.

Cor da sorte: Pérola

Número da sorte: 10

Leão: Um ciclo emocional pode se concluir de forma silenciosa, mas significativa. Você sente que algo se alinha por dentro.

Dica cósmica: Feche o capítulo com dignidade.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 31

Virgem: Hoje a vida flui melhor quando você não tenta controlar tudo. Permitir que algo se ajeite sozinho pode te surpreender positivamente.

Dica cósmica: Faça menos para receber mais.

Cor da sorte: Verde menta

Número da sorte: 12

Libra: Reconhecimento emocional pode surgir de maneira delicada. Alguém nota algo seu que passou despercebido antes. Receba.

Dica cósmica: Aceite gestos gentis.

Cor da sorte: Rosa claro

Número da sorte: 7

Escorpião: Um pequeno momento pode carregar grande significado. Seu olhar profundo capta nuances que mudam sua percepção.

Dica cósmica: Valorize os detalhes.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 28

Sagitário: O sábado traz uma sensação de alívio. Pressões diminuem e o dia se torna mais leve quando você segue o que te atrai naturalmente.

Dica cósmica: Confie no caminho fácil.

Cor da sorte: Coral claro

Número da sorte: 15

Capricórnio: Uma nova compreensão sobre o passado pode surgir, trazendo paz. Você enxerga algo com mais maturidade e menos peso.

Dica cósmica: Solte a autocobrança antiga.

Cor da sorte: Cinza claro

Número da sorte: 2

Aquário: O sábado oferece um recomeço suave. A energia se renova sem esforço, pedindo escolhas conscientes e leves.

Dica cósmica: Comece sem pressa.

Cor da sorte: Azul claro

Número da sorte: 30

Peixes: Você percebe nuances importantes no silêncio de alguém. Sua intuição está fina, use-a para compreender sem imaginar demais.

Dica cósmica: Sinta mais, conclua menos.

Cor da sorte: Lavanda