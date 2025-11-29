Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (29 de novembro): como atrair o melhor do seu sábado

Um dia de leveza, entendimento interno e decisões que trazem mais equilíbrio

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Uma energia mais leve marca o sábado, favorecendo ajustes internos, conversas sinceras e pequenas decisões que clareiam o caminho. O dia funciona melhor quando você age com calma e atenção aos detalhes. Veja a previsão.

Áries: Hoje você percebe que algo que estava tirando seu foco perde importância. A clareza chega aos poucos e te ajuda a agir com mais precisão. Não force movimentos, deixe que o ritmo do dia te direcione.

Dica cósmica: Observe antes de responder.

Cor da sorte: Areia

Número da sorte: 19

Touro: Relações podem ficar mais fáceis hoje, especialmente quando você solta o controle. Aceitar o fluxo natural do dia traz mais leveza e menos tensão.

Dica cósmica: Valorize o simples.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 4

Gêmeos: Sua sensibilidade para perceber o outro aumenta, e isso ajuda em conversas importantes. Você pode entender algo além das palavras.

Dica cósmica: Escute com intenção.

Cor da sorte: Lilás suave

Número da sorte: 23

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Câncer: O sábado favorece arrumações, internas ou externas. Uma pequena decisão pode te trazer grande alívio. Priorize o que te deixa em paz.

Dica cósmica: Dê forma ao que você sente.

Cor da sorte: Pérola

Número da sorte: 10

Leão: Um ciclo emocional pode se concluir de forma silenciosa, mas significativa. Você sente que algo se alinha por dentro.

Dica cósmica: Feche o capítulo com dignidade.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 31

Virgem: Hoje a vida flui melhor quando você não tenta controlar tudo. Permitir que algo se ajeite sozinho pode te surpreender positivamente.

Dica cósmica: Faça menos para receber mais.

Cor da sorte: Verde menta

Número da sorte: 12

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Libra: Reconhecimento emocional pode surgir de maneira delicada. Alguém nota algo seu que passou despercebido antes. Receba.

Dica cósmica: Aceite gestos gentis.

Cor da sorte: Rosa claro

Número da sorte: 7

Escorpião: Um pequeno momento pode carregar grande significado. Seu olhar profundo capta nuances que mudam sua percepção.

Dica cósmica: Valorize os detalhes.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 28

Sagitário: O sábado traz uma sensação de alívio. Pressões diminuem e o dia se torna mais leve quando você segue o que te atrai naturalmente.

Dica cósmica: Confie no caminho fácil.

Cor da sorte: Coral claro

Número da sorte: 15

Capricórnio: Uma nova compreensão sobre o passado pode surgir, trazendo paz. Você enxerga algo com mais maturidade e menos peso.

Dica cósmica: Solte a autocobrança antiga.

Cor da sorte: Cinza claro

Número da sorte: 2

Aquário: O sábado oferece um recomeço suave. A energia se renova sem esforço, pedindo escolhas conscientes e leves.

Dica cósmica: Comece sem pressa.

Cor da sorte: Azul claro

Número da sorte: 30

Peixes: Você percebe nuances importantes no silêncio de alguém. Sua intuição está fina, use-a para compreender sem imaginar demais.

Dica cósmica: Sinta mais, conclua menos.

Cor da sorte: Lavanda

Número da sorte: 14

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Como identificar se o esmalte em gel que você usa tem foi proibido pela Anvisa

Como identificar se o esmalte em gel que você usa tem foi proibido pela Anvisa
Imagem - Hora de aproveitar: tire a sua sorte do dia para este sábado (29)

Hora de aproveitar: tire a sua sorte do dia para este sábado (29)

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Lotofácil 3549, desta sexta-feira (28)
01

Resultado da Lotofácil 3549, desta sexta-feira (28)

Imagem - Adolescente de 17 anos ameaçava escolas, praticava abusos sexuais e transmitia maus-tratos a animais em rede social
02

Adolescente de 17 anos ameaçava escolas, praticava abusos sexuais e transmitia maus-tratos a animais em rede social

Imagem - Bahia está entre os 9 estados com alerta de chuva intensa do Inmet para este sábado (29)
03

Bahia está entre os 9 estados com alerta de chuva intensa do Inmet para este sábado (29)

Imagem - Servidor afastado mata diretora e psicóloga do Cefet e tira a própria vida
04

Servidor afastado mata diretora e psicóloga do Cefet e tira a própria vida