Cor e número da sorte de hoje (29 de novembro): como atrair o melhor do seu sábado

Giuliana Mancini
Publicado em 29 de novembro de 2025 às 09:00
Uma energia mais leve marca o sábado, favorecendo ajustes internos, conversas sinceras e pequenas decisões que clareiam o caminho. O dia funciona melhor quando você age com calma e atenção aos detalhes. Veja a previsão.
Áries: Hoje você percebe que algo que estava tirando seu foco perde importância. A clareza chega aos poucos e te ajuda a agir com mais precisão. Não force movimentos, deixe que o ritmo do dia te direcione.
Dica cósmica: Observe antes de responder.
Cor da sorte: Areia
Número da sorte: 19
Touro: Relações podem ficar mais fáceis hoje, especialmente quando você solta o controle. Aceitar o fluxo natural do dia traz mais leveza e menos tensão.
Dica cósmica: Valorize o simples.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 4
Gêmeos: Sua sensibilidade para perceber o outro aumenta, e isso ajuda em conversas importantes. Você pode entender algo além das palavras.
Dica cósmica: Escute com intenção.
Cor da sorte: Lilás suave
Número da sorte: 23
Câncer: O sábado favorece arrumações, internas ou externas. Uma pequena decisão pode te trazer grande alívio. Priorize o que te deixa em paz.
Dica cósmica: Dê forma ao que você sente.
Cor da sorte: Pérola
Número da sorte: 10
Leão: Um ciclo emocional pode se concluir de forma silenciosa, mas significativa. Você sente que algo se alinha por dentro.
Dica cósmica: Feche o capítulo com dignidade.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 31
Virgem: Hoje a vida flui melhor quando você não tenta controlar tudo. Permitir que algo se ajeite sozinho pode te surpreender positivamente.
Dica cósmica: Faça menos para receber mais.
Cor da sorte: Verde menta
Número da sorte: 12
Libra: Reconhecimento emocional pode surgir de maneira delicada. Alguém nota algo seu que passou despercebido antes. Receba.
Dica cósmica: Aceite gestos gentis.
Cor da sorte: Rosa claro
Número da sorte: 7
Escorpião: Um pequeno momento pode carregar grande significado. Seu olhar profundo capta nuances que mudam sua percepção.
Dica cósmica: Valorize os detalhes.
Cor da sorte: Bordô
Número da sorte: 28
Sagitário: O sábado traz uma sensação de alívio. Pressões diminuem e o dia se torna mais leve quando você segue o que te atrai naturalmente.
Dica cósmica: Confie no caminho fácil.
Cor da sorte: Coral claro
Número da sorte: 15
Capricórnio: Uma nova compreensão sobre o passado pode surgir, trazendo paz. Você enxerga algo com mais maturidade e menos peso.
Dica cósmica: Solte a autocobrança antiga.
Cor da sorte: Cinza claro
Número da sorte: 2
Aquário: O sábado oferece um recomeço suave. A energia se renova sem esforço, pedindo escolhas conscientes e leves.
Dica cósmica: Comece sem pressa.
Cor da sorte: Azul claro
Número da sorte: 30
Peixes: Você percebe nuances importantes no silêncio de alguém. Sua intuição está fina, use-a para compreender sem imaginar demais.
Dica cósmica: Sinta mais, conclua menos.
Cor da sorte: Lavanda
Número da sorte: 14