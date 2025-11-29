Anjo da fortuna traz dinheiro, sucesso profissional e revelações para 6 signos neste sábado (29 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 29 de novembro de 2025 às 10:30
O anjo da guarda da fortuna chega para alguns signos, seja através do dinheiro ou até mesmo da prosperidade em relação a jornada pessoal e profissional. A partir deste sábado (29), o horóscopo indica um período de motivação e confiança, com o Sol em sagitário.
Características dos signos Ascendentes
Para alguns signos, a semana pede ajustes nas finanças, enquanto outros podem vivenciar momentos transformadores. Confira a previsão cada um dos signos:
Os arianos encontrarão soluções ao encarar desafios complexos na carreira, que podem levar ao amadurecimento profissional.
As pessoas de Câncer terão estabilidade financeira que pode vir através de questões familiares ou da resolução de assuntos domésticos.
Touro é um dos signos favorecidos pela riqueza em 2025, exigindo estratégia e sabedoria nas decisões financeiras.
Os virginianos vão focar no planejamento financeiro, o que trará segurança a longo prazo.
Os escorpianos vão realizar metas de longo prazo e existe a possibilidade de revelações importantes que ajudarão a recalibrar estratégias financeiras.
Também na lista dos favorecidos do ano, a prosperidade virá com a união de movimento e estratégia para os capricornianos.