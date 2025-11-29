Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da fortuna traz dinheiro, sucesso profissional e revelações para 6 signos neste sábado (29 de novembro)

Signos terão prosperidade, mesmo no fim do mês, mas precisarão realizar ajustes na vida

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 10:30

Signos alcançam a prosperidade ainda neste mês
Signos alcançam a prosperidade ainda neste mês Crédito: Reprodução

O anjo da guarda da fortuna chega para alguns signos, seja através do dinheiro ou até mesmo da prosperidade em relação a jornada pessoal e profissional. A partir deste sábado (29), o horóscopo indica um período de motivação e confiança, com o Sol em sagitário.

Características dos signos Ascendentes

Características dos signos Ascendentes por Reprodução
Características dos signos Ascendentes por Reprodução
Características dos signos Ascendentes por Reprodução
Características dos signos Ascendentes por Reprodução
1 de 4
Características dos signos Ascendentes por Reprodução

Leia mais

Imagem - Bênçãos: 4 signos terão muita sorte e conquistas no mês de dezembro

Bênçãos: 4 signos terão muita sorte e conquistas no mês de dezembro

Imagem - 3 signos vão reencontrar um amor do passado até o final do ano; veja quais

3 signos vão reencontrar um amor do passado até o final do ano; veja quais

Imagem - Muito sucesso profissional e amor chega para 4 signos nesta semana, mas é necessário um cuidado!

Muito sucesso profissional e amor chega para 4 signos nesta semana, mas é necessário um cuidado!

Para alguns signos, a semana pede ajustes nas finanças, enquanto outros podem vivenciar momentos transformadores. Confira a previsão cada um dos signos:

Áries

Os arianos encontrarão soluções ao encarar desafios complexos na carreira, que podem levar ao amadurecimento profissional.

Câncer

As pessoas de Câncer terão estabilidade financeira que pode vir através de questões familiares ou da resolução de assuntos domésticos.

Touro

Touro é um dos signos favorecidos pela riqueza em 2025, exigindo estratégia e sabedoria nas decisões financeiras.

Virgem

Os virginianos vão focar no planejamento financeiro, o que trará segurança a longo prazo.

Escorpião

Os escorpianos vão realizar metas de longo prazo e existe a possibilidade de revelações importantes que ajudarão a recalibrar estratégias financeiras.

Capricórnio

Também na lista dos favorecidos do ano, a prosperidade virá com a união de movimento e estratégia para os capricornianos.

Leia mais

Imagem - Cinema: 5 filmes que entram em cartaz em dezembro de 2025

Cinema: 5 filmes que entram em cartaz em dezembro de 2025

Imagem - Verão e festas: como preparar o corpo para o ritmo do fim de ano

Verão e festas: como preparar o corpo para o ritmo do fim de ano

Imagem - Alimentos contra o AVC: veja o que comer para prevenir a doença

Alimentos contra o AVC: veja o que comer para prevenir a doença

Tags:

Signos Horóscopo Anjo da Prosperidade

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 3 signos entram em uma fase de prosperidade a partir deste sábado (29 de novembro)

3 signos entram em uma fase de prosperidade a partir deste sábado (29 de novembro)
Imagem - Por que acordamos enjoado e o que esse desconforto matinal revela sobre a saúde

Por que acordamos enjoado e o que esse desconforto matinal revela sobre a saúde

MAIS LIDAS

Imagem - Energia de prosperidade: 3 signos podem receber uma surpresa financeira ainda hoje (28 de novembro)
01

Energia de prosperidade: 3 signos podem receber uma surpresa financeira ainda hoje (28 de novembro)

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste sábado (29 de novembro) é O Coração: emoções à flor da pele e abertura para o amor em todas as suas formas
02

Carta do Baralho Cigano deste sábado (29 de novembro) é O Coração: emoções à flor da pele e abertura para o amor em todas as suas formas

Imagem - Bahia está entre os 9 estados com alerta de chuva intensa do Inmet para este sábado (29)
03

Bahia está entre os 9 estados com alerta de chuva intensa do Inmet para este sábado (29)

Imagem - Líder de ataques a farmácias é preso em motel no Costa Azul após série de roubos de canetas emagrecedoras
04

Líder de ataques a farmácias é preso em motel no Costa Azul após série de roubos de canetas emagrecedoras