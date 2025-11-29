HORÓSCOPO

Anjo da fortuna traz dinheiro, sucesso profissional e revelações para 6 signos neste sábado (29 de novembro)

Signos terão prosperidade, mesmo no fim do mês, mas precisarão realizar ajustes na vida

Felipe Sena

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 10:30

Signos alcançam a prosperidade ainda neste mês Crédito: Reprodução

O anjo da guarda da fortuna chega para alguns signos, seja através do dinheiro ou até mesmo da prosperidade em relação a jornada pessoal e profissional. A partir deste sábado (29), o horóscopo indica um período de motivação e confiança, com o Sol em sagitário.

Para alguns signos, a semana pede ajustes nas finanças, enquanto outros podem vivenciar momentos transformadores. Confira a previsão cada um dos signos:

Áries

Os arianos encontrarão soluções ao encarar desafios complexos na carreira, que podem levar ao amadurecimento profissional.

Câncer

As pessoas de Câncer terão estabilidade financeira que pode vir através de questões familiares ou da resolução de assuntos domésticos.

Touro

Touro é um dos signos favorecidos pela riqueza em 2025, exigindo estratégia e sabedoria nas decisões financeiras.

Virgem

Os virginianos vão focar no planejamento financeiro, o que trará segurança a longo prazo.

Escorpião

Os escorpianos vão realizar metas de longo prazo e existe a possibilidade de revelações importantes que ajudarão a recalibrar estratégias financeiras.

Capricórnio