Muito sucesso profissional e amor chega para 4 signos nesta semana, mas é necessário um cuidado!

Felipe Sena
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 05:00
Os astros se alinham, a brisa fica leve e o horóscopo mostra que quatro signos terão muito sucesso profissional e amor a partir desta quarta-feira (26), mas é necessário alerta.
O dia é bom para apostar em sua intuição e tirar projetos do papel no campo profissional. Apesar do clima favorável, no amor o ciúmes pode aparecer, assim como a timidez. Confira:
Os signos no trabalho
A semana começa com destaque para emoções afetivas e financeiras. Sua intuição estará afiada e pode ajudar em decisões lucrativas e negociações importantes.
Já no campo amoroso, a tendência é de maior reserva, por isso é importante confiar em suas percepções. À noite, redobre a atenção para não gastar além do necessário, principalmente na internet como válvula de escape.
A semana começou com boas vibrações para Aquário. Com influência de Vênus e Mercúrio, o cenário é promissor para o crescimento profissional.
Mantenha discrição para não atrair inveja. No amor, há chance de aprofundar vínculos, mas a timidez pode atrapalhar.
A semana aponta para avanços no trabalho e em parcerias capazes de transformar planos em realidade. A fase favorece prosperidade e melhorias gerais.
No amor, o romance ganha força, mas é melhor seguir com calma. Um amigo pode demonstrar interesse além da amizade.
A semana chega com energia favorável para colocar sonhos em prática, Capricórnio. O dia é propício para tirar projetos do papel, avançar na carreira e fortalecer sua presença social. No período da noite, fique atento para evitar atritos na vida amorosa.