BOAS ENERGIAS!

Muito sucesso profissional e amor chega para 4 signos nesta semana, mas é necessário um cuidado!

Momento é bom para apostar em sua intuição e tirar projetos do papel no campo profissional

Felipe Sena

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 05:00

Boas vibrações chegam nesta semana Crédito: Reprodução

Os astros se alinham, a brisa fica leve e o horóscopo mostra que quatro signos terão muito sucesso profissional e amor a partir desta quarta-feira (26), mas é necessário alerta.

O dia é bom para apostar em sua intuição e tirar projetos do papel no campo profissional. Apesar do clima favorável, no amor o ciúmes pode aparecer, assim como a timidez. Confira:

Sagitário

A semana começa com destaque para emoções afetivas e financeiras. Sua intuição estará afiada e pode ajudar em decisões lucrativas e negociações importantes.

Já no campo amoroso, a tendência é de maior reserva, por isso é importante confiar em suas percepções. À noite, redobre a atenção para não gastar além do necessário, principalmente na internet como válvula de escape.

Aquário

A semana começou com boas vibrações para Aquário. Com influência de Vênus e Mercúrio, o cenário é promissor para o crescimento profissional.

Mantenha discrição para não atrair inveja. No amor, há chance de aprofundar vínculos, mas a timidez pode atrapalhar.

Peixes

A semana aponta para avanços no trabalho e em parcerias capazes de transformar planos em realidade. A fase favorece prosperidade e melhorias gerais.

No amor, o romance ganha força, mas é melhor seguir com calma. Um amigo pode demonstrar interesse além da amizade.

Capricórnio