Muito sucesso profissional e amor chega para 4 signos nesta semana, mas é necessário um cuidado!

Momento é bom para apostar em sua intuição e tirar projetos do papel no campo profissional

  • Felipe Sena

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 05:00

Boas vibrações chegam nesta semana Crédito: Reprodução

Os astros se alinham, a brisa fica leve e o horóscopo mostra que quatro signos terão muito sucesso profissional e amor a partir desta quarta-feira (26), mas é necessário alerta.

O dia é bom para apostar em sua intuição e tirar projetos do papel no campo profissional. Apesar do clima favorável, no amor o ciúmes pode aparecer, assim como a timidez. Confira:

Os signos no trabalho

Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels
Touro - É confiável e dedicado, com um senso prático que garante estabilidade no ambiente profissional. Por isso, prefere empregos duradouros e compromissos sólidos. por FreePik / Pexels
Gêmeos - É inovador e comunicativo, brilhando em ambientes que exigem ideias novas. Precisa se esforçar para manter o foco em situações longas. por Pexels
Câncer - Traz sensibilidade ao ambiente profissional, compreendendo as necessidades dos colegas e do mercado. por FreePik / Pexels
Leão - É ambicioso e confiante, encarando o trabalho como palco para sua criatividade e liderança natural. por Reprodução
Virgem - É metódico e perfeccionista, destacando-se pela pontualidade e pela busca constante por aprimoramento. Seu compromisso com prazos e dedicação são exemplares. por FreePik / Pexels
Libra - Traz harmonia ao ambiente de trabalho com sua habilidade de mediar conflitos e tomar decisões equilibradas. Deve ter cuidado com os momentos de pausa para não se atrasar as tarefas. por FreePik / Pexels
Escorpião - É ambicioso e estrategista, dedicando-se intensamente às suas metas. Sua intuição o ajuda a identificar as melhores as chances de sucesso. por FreePik / Pexels
Sagitário - Busca aventuras e desafios que estimulem sua criatividade e curiosidade. É otimista e inspira seus colegas com sua energia contagiante. Precisa de disciplina para não abandonar projetos no meio do caminho. por FreePik / Pexels
Capricórnio - É um trabalhador incansável, movido por metas claras e a busca por reconhecimento profissional. Sua seriedade o coloca em posições de destaque. por FreePik / Pexels
Aquário - é criativo e visionário, destacando-se em trabalhos que permitem liberdade para propor ideias e explorar soluções originais. Pode resistir a situações que limitam sua autonomia. por FreePik / Pexels
Peixes - Busca significado no trabalho, priorizando ambientes acolhedores e relações harmoniosas. Prefere trabalhos que envolvam criatividade e emoção. por FreePik / Pexels
Sagitário

A semana começa com destaque para emoções afetivas e financeiras. Sua intuição estará afiada e pode ajudar em decisões lucrativas e negociações importantes.

Já no campo amoroso, a tendência é de maior reserva, por isso é importante confiar em suas percepções. À noite, redobre a atenção para não gastar além do necessário, principalmente na internet como válvula de escape.

Aquário

A semana começou com boas vibrações para Aquário. Com influência de Vênus e Mercúrio, o cenário é promissor para o crescimento profissional.

Mantenha discrição para não atrair inveja. No amor, há chance de aprofundar vínculos, mas a timidez pode atrapalhar.

Peixes

A semana aponta para avanços no trabalho e em parcerias capazes de transformar planos em realidade. A fase favorece prosperidade e melhorias gerais.

No amor, o romance ganha força, mas é melhor seguir com calma. Um amigo pode demonstrar interesse além da amizade.

Capricórnio

A semana chega com energia favorável para colocar sonhos em prática, Capricórnio. O dia é propício para tirar projetos do papel, avançar na carreira e fortalecer sua presença social. No período da noite, fique atento para evitar atritos na vida amorosa.

