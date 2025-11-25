ASTROLOGIA

Sorte no bolso: 5 signos recebem oportunidade inesperada de dinheiro nesta terça (25 de novembro)

A Lua em Capricórnio favorece disciplina, foco no dinheiro e decisões que fortalecem sua estabilidade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 14:14

Dinheiro vai chegar para 4 signos Crédito: Reprodução

A terça-feira (25) chega com um presente raro: a Lua em Capricórnio, signo que representa foco, responsabilidade e estratégia. No campo financeiro, essa energia é ouro puro, literalmente.

É um dia excelente para resolver pendências, revisar metas e tomar decisões realistas que impulsionam sua prosperidade. Quem estava se sentindo travado pode notar uma clareza nova ao lidar com gastos, investimentos ou projetos profissionais.

Veja como cada signo é afetado financeiramente:

Áries

Organização é o segredo. Nada de impulsividade ao gastar.



Touro

Disciplina gera retorno imediato. Bom momento para estruturar planos.



Gêmeos

Evite dispersão. Focar em uma única meta financeira aumenta ganhos.



Câncer

Estabilidade chega aos poucos. Assuntos pendentes se resolvem.



Leão

Rotina organizada = fluxo financeiro saudável.



Virgem

Decisões realistas colocam sua vida econômica no eixo.



Libra

Dia favorável para estabilizar contas e reorganizar prioridades.

Escorpião

Resolver burocracias libera oportunidades que estavam paradas.



Sagitário

Hora de equilibrar gastos. Nada de exageros.



Capricórnio

Força pessoal impulsiona decisões financeiras poderosas.



Aquário

Finalize pagamentos, revise dívidas e feche ciclos.

