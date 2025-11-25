Sorte no bolso: 5 signos recebem oportunidade inesperada de dinheiro nesta terça (25 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 14:14
A terça-feira (25) chega com um presente raro: a Lua em Capricórnio, signo que representa foco, responsabilidade e estratégia. No campo financeiro, essa energia é ouro puro, literalmente.
É um dia excelente para resolver pendências, revisar metas e tomar decisões realistas que impulsionam sua prosperidade. Quem estava se sentindo travado pode notar uma clareza nova ao lidar com gastos, investimentos ou projetos profissionais.
