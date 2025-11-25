Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-amante de Tirullipa abre o jogo sobre arrependimento e gera outra polêmica

Dani Lopez realizou uma live nas redes sociais em que falou sobre o assunto, mas se arrependeu em seguida

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 16:31

Dani Lopes se pronunciou sobre assunto nas redes sociais
Dani Lopes se pronunciou sobre assunto nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora digital Dani Lopez, envolvida no caso de traição com o humorista Tirullipa voltou às redes sociais nesta segunda-feira (24), após realizar uma live no Instagram em que desabafou sobre o episódio com o humorista.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Ex-amante rebate fala religiosa de Tirullipa e defende o pai após polêmica: 'Ele só queria me proteger'

Tirullipa se pronuncia após polêmica de traição e garante: 'Vou continuar firme'

Vazam áudios sobre caso de Tirullipa com filha de ex-assessor: ‘Gostoso demais’

Após repercussão da live, Dani publicou um texto nos stories do Instagram explicando que as falas foram retiradas de contexto e lamentou que trechos da transmissão foram compartilhados de forma distorcida.

A influenciadora disse que não tinha dimensão de que suas palavras teriam grande repercussão. “Quero deixar claro que não pretendo mais falar sobre esse assunto. Nunca tive espaço para contar a minha versão da história e, ontem, foi o único momento em que consegui desabafar um pouco sobre o que senti, sobre os julgamentos que venho recebendo, e sobre tudo o que aconteceu."

Além disso, Dani Lopez assumiu a responsabilidade no caso e o arrependimento pelo envolvimento. "Reforço o que já disse na própria live: eu não tiro a minha responsabilidade dessa situação. Eu me arrependo profundamente de tudo e, se pudesse voltar no tempo, jamais teria vivido nada disso teria evitado toda a polémica e toda a dor envolvida."

"A essa altura, meu único desejo é que todos os envolvidos possam seguir suas vidas em paz. Eu também quero seguir em frente, aprender com tudo isso e deixar esse episódio no passado. Obrigada a quem me acompanha com carinho e respeito”, concluiu.

Na semana anterior, Dani já tinha repercutido nas redes sociais ao sair em defesa do pai, após perfis de celebridades insinuarem que Duda Lopes teria acobertado o caso da filha com Tirullipa quando atuava como assessor do artista.

O relacionamento extraconjugal entre Tirullipa e Dani Lopez foi divulgado pela coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, parceiro do jornal Correio. Em comunicado, o humorista admitiu o romance, afirmou ter pedido perdão à esposa e declarou que a traição foi superada.

Leia mais

Imagem - Entenda a relação entre obesidade e gordura no fígado

Entenda a relação entre obesidade e gordura no fígado

Imagem - TDAH em adultos: saiba como reconhecer os sinais

TDAH em adultos: saiba como reconhecer os sinais

Imagem - Culinária japonesa: 5 receitas práticas para o almoço 

Culinária japonesa: 5 receitas práticas para o almoço 

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Samuel visita abrigo onde foi adotado e descobre fato sobre seu passado

Samuel visita abrigo onde foi adotado e descobre fato sobre seu passado
Imagem - A planta que dá frutas deliciosas o ano todo e é ideal para cultivar em casa

A planta que dá frutas deliciosas o ano todo e é ideal para cultivar em casa

MAIS LIDAS

Imagem - Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas
01

Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas

Imagem - Só alegria: 3 signos vão viver um ciclo de muita sorte nos próximos dias
02

Só alegria: 3 signos vão viver um ciclo de muita sorte nos próximos dias

Imagem - Áries, Gêmeos e Virgem passam por um grande teste nesta terça-feira (25 de novembro)
03

Áries, Gêmeos e Virgem passam por um grande teste nesta terça-feira (25 de novembro)

Imagem - PF prende Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministros de Bolsonaro
04

PF prende Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministros de Bolsonaro