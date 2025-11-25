POLÊMICA

Ex-amante de Tirullipa abre o jogo sobre arrependimento e gera outra polêmica

Dani Lopez realizou uma live nas redes sociais em que falou sobre o assunto, mas se arrependeu em seguida

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 16:31

Dani Lopes se pronunciou sobre assunto nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora digital Dani Lopez, envolvida no caso de traição com o humorista Tirullipa voltou às redes sociais nesta segunda-feira (24), após realizar uma live no Instagram em que desabafou sobre o episódio com o humorista.

Após repercussão da live, Dani publicou um texto nos stories do Instagram explicando que as falas foram retiradas de contexto e lamentou que trechos da transmissão foram compartilhados de forma distorcida.

A influenciadora disse que não tinha dimensão de que suas palavras teriam grande repercussão. “Quero deixar claro que não pretendo mais falar sobre esse assunto. Nunca tive espaço para contar a minha versão da história e, ontem, foi o único momento em que consegui desabafar um pouco sobre o que senti, sobre os julgamentos que venho recebendo, e sobre tudo o que aconteceu."

Além disso, Dani Lopez assumiu a responsabilidade no caso e o arrependimento pelo envolvimento. "Reforço o que já disse na própria live: eu não tiro a minha responsabilidade dessa situação. Eu me arrependo profundamente de tudo e, se pudesse voltar no tempo, jamais teria vivido nada disso teria evitado toda a polémica e toda a dor envolvida."

"A essa altura, meu único desejo é que todos os envolvidos possam seguir suas vidas em paz. Eu também quero seguir em frente, aprender com tudo isso e deixar esse episódio no passado. Obrigada a quem me acompanha com carinho e respeito”, concluiu.

Na semana anterior, Dani já tinha repercutido nas redes sociais ao sair em defesa do pai, após perfis de celebridades insinuarem que Duda Lopes teria acobertado o caso da filha com Tirullipa quando atuava como assessor do artista.