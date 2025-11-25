Saiba quem é Chaim Zaher, empresário que vai comandar quatro emissoras do SBT

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 18:15
Chaim Zaher, dono da rádio Nova Brasil FM, assinou um acordo com um SBT em que ele vai controlar quatro emissoras do canal. A informação foi divulgada pela coluna Outro Canal, do jornal Folha de S. Paulo.
Chaim Zaher
O empresário vai comandar as TVs de Bauru, Marília, Jaú e Ribeirão Preto, que agora integram o Grupo Thati. Nesta segunda-feira (24), Daniela Beyruti confessou estar em negociação com o grupo desde o primeiro semestre.
De acordo com a coluna, nos especula-se nos corredores da emissora que o negócio foi fechado em R$ 100 milhões, o que é uma vantagem para a emissora de Silvio Santos que economizará em cidades que necessitam de suporte.
Chaim Zaher tem investido na área de comunicação. Em abril, a emissora NovaBrasil FM já tinha 15 retransmissoras.
Além de dono da Nova Brasil Fm, Chaim Zaher é o maior acionista individual do Yduqs holding dona da Estácio.
De acordo com informações da Forbes, Zaher fundou o Sistema Educacional Brasileiro (SEB). Em 2010, ele vendeu as marcas Dom Bosco, Pueri Domus, Name e COC para a britânica Pearson por R$ 888 milhões.
Ainda segundo o Instituto Êxito de Empreendedorismo, Chaim Zaher construiu um dos maiores grupos educacionais do Brasil. Hoje, ao lada da família, ele é o maior acionista da Estácio, com 14,13% de participação. O empresário começou sua carreira no setor de educação como bedel em um cursinho no interior de São Paulo.