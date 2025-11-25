NEGÓCIOS

Saiba quem é Chaim Zaher, empresário que vai comandar quatro emissoras do SBT

Empresário fechou negócio com Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, para comandar emissoras do interior de São Paulo

Felipe Sena

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 18:15

Chaim Zaher vai comandar emissoras do interior de São Paulo Crédito: Reprodução

Chaim Zaher, dono da rádio Nova Brasil FM, assinou um acordo com um SBT em que ele vai controlar quatro emissoras do canal. A informação foi divulgada pela coluna Outro Canal, do jornal Folha de S. Paulo.

Chaim Zaher 1 de 4

O empresário vai comandar as TVs de Bauru, Marília, Jaú e Ribeirão Preto, que agora integram o Grupo Thati. Nesta segunda-feira (24), Daniela Beyruti confessou estar em negociação com o grupo desde o primeiro semestre.

De acordo com a coluna, nos especula-se nos corredores da emissora que o negócio foi fechado em R$ 100 milhões, o que é uma vantagem para a emissora de Silvio Santos que economizará em cidades que necessitam de suporte.

Chaim Zaher tem investido na área de comunicação. Em abril, a emissora NovaBrasil FM já tinha 15 retransmissoras.

Além de dono da Nova Brasil Fm, Chaim Zaher é o maior acionista individual do Yduqs holding dona da Estácio.

De acordo com informações da Forbes, Zaher fundou o Sistema Educacional Brasileiro (SEB). Em 2010, ele vendeu as marcas Dom Bosco, Pueri Domus, Name e COC para a britânica Pearson por R$ 888 milhões.