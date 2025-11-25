RELEMBRE

Ator de Na Natureza Selvagem teve carreira arruinada após noite de bebedeira

Artista cometeu uma agressão que disse não se lembrar no dia seguinte

O ator Emile Hirsch protagonizou um episódio que colocou sua carreira promissora por água à baixo durante o Festival de Cinema de Sundance em 2015. Parte do elenco do clássico Na Natureza Selvagem (2007), Emile refletiu sobre o ocorrido em entrevista recente ao The Independent.

“Foi assustador porque tudo foi muito ligado ao consumo excessivo de álcool”, disse Hirsch. Segundo o ator, ele acordou sem lembrar do que tinha ocorrido e ficou sabendo através dos noticiários. “Eu não me lembrava de nada. Então, no dia seguinte, quando li as notícias, fiquei tipo, ‘O quê?’. Fiquei perplexo. Horrorizado. É como se você bebesse demais e acordasse e tivesse feito uma coisa horrível", afirmou.

O momento foi nada mais nada menos do que um ato de violência física de um homem contra uma mulher. A vítima foi uma executiva da Paramount, Daniele Bernfeld, que caracterizou o ocorrido como "extremamente doloroso e insanamente aterrorizante".

Segundo a polícia, Emile Hirsch a agrediu no Festival de Cinema de Sundance de 2015 onde “a estrangulou, a jogou sobre a mesa e ela sentiu a parte da frente da garganta bater na parte de trás”. Isso é o que diz depoimento gravado pela câmera corporal de um policial que constava em documentos investigativos obtidos pela Associated Press.

Hirsch admitiu ter bebido três ou quatro drinques naquela noite, mas justificou que deveria estar apenas se defendendo. "Ela começou a causar confusão e eu meio que tentei intervir, e foi aí que isso aconteceu", contou. "Para ser honesto, acho que não foi muito mais do que isso... Acho que ela tentou me agredir e eu provavelmente me defendi", ponderou.

Já os relatos dizem o contrário. "Já vi muitas brigas na minha vida, mas essa foi bem violenta", disse um diretor de cinema que presenciou a cena aos policias na época.

As consequências

Mesmo alegando que não lembrava e que deveria estar apenas se defendendo, Emile Hirsch se declarou culpado pelo incidente e foi condenado a 15 dias de prisão, 90 dias de liberdade condicional e 50 horas de serviço comunitário. O ator também foi obrigado a participar de um programa de tratamento pós-agressão e a pagar indenização à vítima.