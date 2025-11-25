Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ator de Na Natureza Selvagem teve carreira arruinada após noite de bebedeira

Artista cometeu uma agressão que disse não se lembrar no dia seguinte

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 19:46

Emile Hirsch
Emile Hirsch Crédito: Reprodução

O ator Emile Hirsch protagonizou um episódio que colocou sua carreira promissora por água à baixo durante o Festival de Cinema de Sundance em 2015. Parte do elenco do clássico Na Natureza Selvagem (2007), Emile refletiu sobre o ocorrido em entrevista recente ao  The Independent.

“Foi assustador porque tudo foi muito ligado ao consumo excessivo de álcool”, disse Hirsch. Segundo o ator, ele acordou sem lembrar do que tinha ocorrido e ficou sabendo através dos noticiários. “Eu não me lembrava de nada. Então, no dia seguinte, quando li as notícias, fiquei tipo, ‘O quê?’. Fiquei perplexo. Horrorizado. É como se você bebesse demais e acordasse e tivesse feito uma coisa horrível", afirmou. 

Emile Hirsch

Emile Hirsch por Reprodução
Emile Hirsch por Reprodução
Emile Hirsch por Reprodução
Emile Hirsch por Reprodução
Emile Hirsch por Reprodução
1 de 5
Emile Hirsch por Reprodução

LEIA MAIS

Ator que viveu Jesus vai interpretar Bolsonaro em filme 'heroico'; saiba quem é

Morre Udo Kier, ator alemão de ‘Bacurau’ e ‘O Agente Secreto’, aos 81 anos

Nicolas Prattes se torna primeiro ator brasileiro a vencer prêmio internacional pela novela ‘Mania de Você’: ‘Ninguém faz como a gente faz’

Ator de Tremembé quebra silêncio após ser chamado de 'feio' por ex-prefeito condenado por corrupção

Saiba quem é o ator investigado pelo MP por sexo explícito em paraíso turístico

O momento foi nada mais nada menos do que um ato de violência física de um homem contra uma mulher. A vítima foi uma executiva da Paramount, Daniele Bernfeld, que caracterizou o ocorrido como "extremamente doloroso e insanamente aterrorizante".

Segundo a polícia, Emile Hirsch a agrediu no Festival de Cinema de Sundance de 2015 onde “a estrangulou, a jogou sobre a mesa e ela sentiu a parte da frente da garganta bater na parte de trás”. Isso é o que diz depoimento gravado pela câmera corporal de um policial que constava em documentos investigativos obtidos pela Associated Press.

Hirsch admitiu ter bebido três ou quatro drinques naquela noite, mas justificou que deveria estar apenas se defendendo. "Ela começou a causar confusão e eu meio que tentei intervir, e foi aí que isso aconteceu", contou. "Para ser honesto, acho que não foi muito mais do que isso... Acho que ela tentou me agredir e eu provavelmente me defendi", ponderou. 

Já os relatos dizem o contrário. "Já vi muitas brigas na minha vida, mas essa foi bem violenta", disse um diretor de cinema que presenciou a cena aos policias na época. 

As consequências

Mesmo alegando que não lembrava e que deveria estar apenas se defendendo, Emile Hirsch se declarou culpado pelo incidente e foi condenado a 15 dias de prisão, 90 dias de liberdade condicional e 50 horas de serviço comunitário. O ator também foi obrigado a participar de um programa de tratamento pós-agressão e a pagar indenização à vítima.

Por fim, ele reconheceu a necessidade de buscar reparar os erros e evoluir. “É algo que simplesmente nunca deveria ter acontecido. Às vezes, as pessoas – não todas – têm esses momentos em que se decepcionam ou decepcionam outras pessoas. E você pode pedir desculpas, ser sincero, seguir em frente, tentar ser o melhor pai possível, ganhar a vida e ainda amar sua arte, sua família e seus amigos. E é isso que eu escolhi fazer. Acho… espero que eu também possa ser uma pessoa melhor", refletiu o artista, que chamou o ocorrido de “o pior momento de toda a minha vida, de longe”.

Leia mais

Imagem - Dona de Mim: Samuel visita abrigo onde foi adotado e descobre fato do passado

Dona de Mim: Samuel visita abrigo onde foi adotado e descobre fato do passado

Imagem - Marcela Tomaszewski publica desabafo e se desculpa por mentir sobre agressões de Dado Dolabella

Marcela Tomaszewski publica desabafo e se desculpa por mentir sobre agressões de Dado Dolabella

Imagem - Gominho revela acidente com diamante feito das cinzas de Preta Gil: 'Lesado!'

Gominho revela acidente com diamante feito das cinzas de Preta Gil: 'Lesado!'

Tags:

Cinema Ator

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Cantora Simone Mendes conseguiu emagrecer quase 40 quilos com alimento baratinho, que equilibra o colesterol e previne anemia

Cantora Simone Mendes conseguiu emagrecer quase 40 quilos com alimento baratinho, que equilibra o colesterol e previne anemia
Imagem - Rafa Kalimann revela que começou a fumar aos 14 anos para emagrecer

Rafa Kalimann revela que começou a fumar aos 14 anos para emagrecer

MAIS LIDAS

Imagem - Jerônimo Rodrigues faz o 22º pedido de empréstimo e total chega a R$ 26 bilhões
01

Jerônimo Rodrigues faz o 22º pedido de empréstimo e total chega a R$ 26 bilhões

Imagem - Áries, Gêmeos e Virgem passam por um grande teste nesta terça-feira (25 de novembro)
02

Áries, Gêmeos e Virgem passam por um grande teste nesta terça-feira (25 de novembro)

Imagem - Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador
03

Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador

Imagem - Áries, Câncer, Libra e Aquário recebem um recado importante do universo hoje (25 de novembro)
04

Áries, Câncer, Libra e Aquário recebem um recado importante do universo hoje (25 de novembro)