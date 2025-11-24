Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ator que viveu Jesus vai interpretar Bolsonaro em filme 'heroico'; saiba quem é

Longa tem como ponto de partida a facada sofrida pelo ex-presidente em 2016

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 16:32

Ex-presidente Jair Bolsonaro
Ex-presidente Jair Bolsonaro Crédito: Kayo Magalhães/Estadão Conteúdo

Um filme sobre campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018 está sendo produzido em São Paulo desde outubro deste ano. "Azarão" ou "Dark Horse", no título original em inglês, o longa terá como ponto de partida a facada sofrida pelo então candidato em Juiz de Fora (MG), em 2016.

Com direção do norte-americano Cyrus Nowrasteh, o filme tem roteiro assinado pelo ex-ator e deputado federal Mário Frias e vai retratar a ascensão política de Bolsonaro após a vitória nas eleições daquele ano de forma heroica e elogiosa.

O ator Jim Caviezel, conhecido internacionalmente por interpretar Jesus em Cristo em "A Paixão de Cristo" viverá Bolsonaro na trama. O artista é conhecido por declarações antivacina e apoio a teorias conspiratórias, como a que acredita em uma suposta "elite global".

Conheça os atores do filme sobre Bolsonaro

Jim Caviezel, conhecido internacionalmente por interpretar Jesus em Cristo em "A Paixão de Cristo" viverá Bolsonaro na trama por Reprodução/Kayo Magalhães/Estadão Conteúdo
Marcus Almeida D'Ornellas vive Flávio por Reprodução
Edward Finaly interpreta Eduardo por Reprodução
Sergio Barreto faz o papel de Carlos por Reprodução
1 de 4
Jim Caviezel, conhecido internacionalmente por interpretar Jesus em Cristo em "A Paixão de Cristo" viverá Bolsonaro na trama por Reprodução/Kayo Magalhães/Estadão Conteúdo

Os filhos de Bolsonaro também serão retratados no longa. Sergio Barreto faz o papel de Carlos, Edward Finaly interpreta Eduardo e Marcus Almeida D'Ornellas vive Flávio. O restante do elenco ainda não foi divulgado.

O mexicano Eduardo Verástegui é um dos produtores do longa. Ele participou da produção de "O Som da Liberdade", título elogiado pela extrema direita. A previsão é de que o filme seja lançado em 2026.

Bolsonaro preso preventivamente

Bolsonaro foi preso preventivamente no último sábado (22), por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Uma das motivações apontadas foi a convocação feita por Flávio Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, para que apoiadores fizessem uma vigília nas proximidades da residência.

A Polícia Federal pediu a prisão preventiva afirmando que uma aglomeração de apoiadores no local poderia criar um ambiente propício para uma fuga. Além disso, foi detectada uma violação da tornozeleira eletrônica de Bolsonaro. Ele admitiu que tentou violar o equipamento com um ferro de solda.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Rotina isolada e recusa de comida: os dias de Bolsonaro preso na Polícia Federal

STF forma maioria para manter Bolsonaro preso após violação de tornozeleira

STF avalia hoje se mantém prisão preventiva de Bolsonaro

Ferro de solda em tornozeleira antecipa prisão de Jair Bolsonaro

Moraes autoriza visita de filhos a Bolsonaro


Tags:

Jair Bolsonaro

Mais recentes

Imagem - Resultado da Lotomania 2853, desta segunda-feira (24)

Resultado da Lotomania 2853, desta segunda-feira (24)
Imagem - Resultado da Quina 6885, desta segunda-feira (24)

Resultado da Quina 6885, desta segunda-feira (24)
Imagem - Resultado da Lotofácil 3545, desta segunda-feira (24)

Resultado da Lotofácil 3545, desta segunda-feira (24)

MAIS LIDAS

Imagem - Médico psiquiatra morto em Salvador era de Recife e foi referência de atendimento humanizado
01

Médico psiquiatra morto em Salvador era de Recife e foi referência de atendimento humanizado

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas e ventos fortes para Bahia e mais 13 estados
02

Inmet emite alerta de chuvas e ventos fortes para Bahia e mais 13 estados

Imagem - Jimmy Cliff na Bahia: astro foi na Fonte Nova, tem filha baiana e conheceu esposa por meio de Margareth Menezes
03

Jimmy Cliff na Bahia: astro foi na Fonte Nova, tem filha baiana e conheceu esposa por meio de Margareth Menezes

Imagem - Funcionário tem lanches roubados no trabalho e faz ‘jogo’ ao colocar laxante em comida: ‘Eu sei quais são, e você?’
04

Funcionário tem lanches roubados no trabalho e faz ‘jogo’ ao colocar laxante em comida: ‘Eu sei quais são, e você?’