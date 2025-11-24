CINEMA

Ator que viveu Jesus vai interpretar Bolsonaro em filme 'heroico'; saiba quem é

Longa tem como ponto de partida a facada sofrida pelo ex-presidente em 2016

Yan Inácio

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 16:32

Ex-presidente Jair Bolsonaro Crédito: Kayo Magalhães/Estadão Conteúdo

Um filme sobre campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018 está sendo produzido em São Paulo desde outubro deste ano. "Azarão" ou "Dark Horse", no título original em inglês, o longa terá como ponto de partida a facada sofrida pelo então candidato em Juiz de Fora (MG), em 2016.

Com direção do norte-americano Cyrus Nowrasteh, o filme tem roteiro assinado pelo ex-ator e deputado federal Mário Frias e vai retratar a ascensão política de Bolsonaro após a vitória nas eleições daquele ano de forma heroica e elogiosa.

O ator Jim Caviezel, conhecido internacionalmente por interpretar Jesus em Cristo em "A Paixão de Cristo" viverá Bolsonaro na trama. O artista é conhecido por declarações antivacina e apoio a teorias conspiratórias, como a que acredita em uma suposta "elite global".

Os filhos de Bolsonaro também serão retratados no longa. Sergio Barreto faz o papel de Carlos, Edward Finaly interpreta Eduardo e Marcus Almeida D'Ornellas vive Flávio. O restante do elenco ainda não foi divulgado.

O mexicano Eduardo Verástegui é um dos produtores do longa. Ele participou da produção de "O Som da Liberdade", título elogiado pela extrema direita. A previsão é de que o filme seja lançado em 2026.

Bolsonaro preso preventivamente

Bolsonaro foi preso preventivamente no último sábado (22), por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Uma das motivações apontadas foi a convocação feita por Flávio Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, para que apoiadores fizessem uma vigília nas proximidades da residência.

A Polícia Federal pediu a prisão preventiva afirmando que uma aglomeração de apoiadores no local poderia criar um ambiente propício para uma fuga. Além disso, foi detectada uma violação da tornozeleira eletrônica de Bolsonaro. Ele admitiu que tentou violar o equipamento com um ferro de solda.