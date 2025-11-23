Acesse sua conta
Moraes autoriza visita de filhos a Bolsonaro

O ministro do STF autorizou que Carlos, Flávio e Jair Renan, visitem o pai, preso na Superintendência da PF em Brasília

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 19:33

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro Crédito: Luis Nova/Metrópoles

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou que os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) visitem o pai na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde ele está preso.

De acordo com a decisão emitida na noite deste domingo (23), o vereador Carlos Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro poderão se encontrar com o pai na terça-feira (25), das 9h às 11h, separadamente. Já a visita do vereador Jair Renan está agendada para quinta-feira (27), das 9h às 11h.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO*.

