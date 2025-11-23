Moraes autoriza visita de filhos a Bolsonaro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 23 de novembro de 2025 às 19:33
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou que os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) visitem o pai na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde ele está preso.
Bolsonaro e seus filhos
De acordo com a decisão emitida na noite deste domingo (23), o vereador Carlos Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro poderão se encontrar com o pai na terça-feira (25), das 9h às 11h, separadamente. Já a visita do vereador Jair Renan está agendada para quinta-feira (27), das 9h às 11h.
Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO*.