Veja quais cidades baianas ainda estão em alerta amarelo de perigo para chuvas

Alerta é válido até esta segunda-feira (24)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 18:05

Chuva em Salvador
Chuva em Salvador Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Ao menos 345 cidades da Bahia estão em alerta para a ocorrência de chuvas intensas até as 10h da manhã desta segunda-feira (24). Os municípios estão localizados nas regiões centro-sul, nordeste, sul, centro-norte, Metropolitana de Salvador (RMS), extremo oeste e Vale São-Franciscano da Bahia.

Confira a lista de cidades em alerta para chuvas intensas

O alerta amarelo, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica que, durante o período em vigor, há possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos que podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h, além de queda de granizo. O risco é considerado baixo para cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Chuva gerou diversos pontos de alagamento em Salvador

Ruas no Rio Vermelho ficaram debaixo d´água por Raquel Saraiva
No Vale do Canela, o nível do Rio Seixos subiu; motoristas tiveram de descer Viaduto da Gabriela pela contramão por auto-upload
Motoristas tiveram de enfrentar alagamentos de principais avenidas da cidade por Reprodução
Alagamentos atingiram diversas partes da capital por Reprodução
Alagamentos atingiram diversas partes da capital por Reprodução
Alagamentos atingiram diversas partes da capital por Reprodução
Rio Vermelho registrou alagamento em avenidas  por Raquel Saraiva
Diversas vias ficaram inundadas após alto volume de chuvas por Reprodução
1 de 8
Ruas no Rio Vermelho ficaram debaixo d´água por Raquel Saraiva

Tags:

mau Tempo

