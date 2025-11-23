Veja quais cidades baianas ainda estão em alerta amarelo de perigo para chuvas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 23 de novembro de 2025 às 18:05
Ao menos 345 cidades da Bahia estão em alerta para a ocorrência de chuvas intensas até as 10h da manhã desta segunda-feira (24). Os municípios estão localizados nas regiões centro-sul, nordeste, sul, centro-norte, Metropolitana de Salvador (RMS), extremo oeste e Vale São-Franciscano da Bahia.
O alerta amarelo, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica que, durante o período em vigor, há possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos que podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h, além de queda de granizo. O risco é considerado baixo para cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Chuva gerou diversos pontos de alagamento em Salvador