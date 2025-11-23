Acesse sua conta
Mais de mil pessoas tiveram casas atingidas pelas fortes chuvas em cidade baiana

Ao menos 372 famílias tiveram suas residências afetadas pelo mau tempo

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 16:32

Chuva em Araci
Chuva em Araci Crédito: Reprodução

Cerca de 1.074 pessoas foram afetadas pelas chuvas que atingiram o município de Araci, no nordeste baiano. Até a última sexta-feira (21), a prefeitura havia contabilizado ao menos 372 famílias impactadas na cidade que acumula pouco mais de 48 mil moradores, no total.

De acordo com a gestão municipal, as famílias que tiveram suas residências atingidas precisaram deixar temporariamente suas casas por causa da água e da perda de móveis, eletrodomésticos e outros itens essenciais.

Chuvas em Araci

Chuvas em Araci por Reprodução/Redes sociais
Chuvas em Araci por Reprodução/Redes sociais
Chuvas em Araci por Reprodução/Redes sociais
Chuvas em Araci por Reprodução/Redes sociais
Chuvas em Araci por Reprodução/Redes sociais
Chuvas em Araci por Reprodução/Redes sociais
Chuvas em Araci por Reprodução/Redes sociais
Chuvas em Araci por Reprodução/Redes sociais
1 de 8
Chuvas em Araci por Reprodução/Redes sociais

Localidades como Bairro Santo Antônio, Saída do Maracujá, Saída para João Vieira, Rua do Matadouro (Praça) e Bombinha foram afetadas e receberam ações emergenciais, como recuperação de rede de esgoto, limpeza, drenagem de pontos alagados, remoção de móveis e materiais danificados, entre outras intervenções.

Como pontos de apoio, foram oferecidos abrigos provisórios no Centro Paroquial (Escola Nilton Santiago) e na Escola Erasmo.

Ao longo da semana, diversos pontos da cidade registraram alagamentos, sendo a comunidade do Coqueiro uma das mais afetadas. A prefeita do município, Keinha Jesus (PDT), chegou a solicitar ajuda do governo do estado. Em um vídeo publicado nas redes oficiais da gestora, ela aparece em uma rua completamente tomada pela água, que ultrapassa a altura dos seus joelhos. “Há muitos anos eu vi isso aqui com muita água, mas da forma de hoje é assustador”, afirmou.

A Copa Rural, evento de futebol amador da cidade, foi temporariamente suspensa por causa da instabilidade climática. “A prioridade neste momento é garantir a segurança da população e direcionar todos os esforços das equipes municipais para o atendimento às famílias afetadas, a recuperação das áreas atingidas e o monitoramento contínuo das condições climáticas”, informou a gestão.

Até as 10h deste domingo (23), a cidade permanecia sob alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para fortes chuvas, que poderiam chegar a 100 mm/dia. O novo alerta do Inmet para a Bahia, válido até a manhã desta segunda (24), já não consta a cidade de Araci.

