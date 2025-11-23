TEMPO

Mais de mil pessoas tiveram casas atingidas pelas fortes chuvas em cidade baiana

Ao menos 372 famílias tiveram suas residências afetadas pelo mau tempo

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 16:32

Chuva em Araci Crédito: Reprodução

Cerca de 1.074 pessoas foram afetadas pelas chuvas que atingiram o município de Araci, no nordeste baiano. Até a última sexta-feira (21), a prefeitura havia contabilizado ao menos 372 famílias impactadas na cidade que acumula pouco mais de 48 mil moradores, no total.

De acordo com a gestão municipal, as famílias que tiveram suas residências atingidas precisaram deixar temporariamente suas casas por causa da água e da perda de móveis, eletrodomésticos e outros itens essenciais.

Chuvas em Araci 1 de 8

Localidades como Bairro Santo Antônio, Saída do Maracujá, Saída para João Vieira, Rua do Matadouro (Praça) e Bombinha foram afetadas e receberam ações emergenciais, como recuperação de rede de esgoto, limpeza, drenagem de pontos alagados, remoção de móveis e materiais danificados, entre outras intervenções.

Como pontos de apoio, foram oferecidos abrigos provisórios no Centro Paroquial (Escola Nilton Santiago) e na Escola Erasmo.

Ao longo da semana, diversos pontos da cidade registraram alagamentos, sendo a comunidade do Coqueiro uma das mais afetadas. A prefeita do município, Keinha Jesus (PDT), chegou a solicitar ajuda do governo do estado. Em um vídeo publicado nas redes oficiais da gestora, ela aparece em uma rua completamente tomada pela água, que ultrapassa a altura dos seus joelhos. “Há muitos anos eu vi isso aqui com muita água, mas da forma de hoje é assustador”, afirmou.

A Copa Rural, evento de futebol amador da cidade, foi temporariamente suspensa por causa da instabilidade climática. “A prioridade neste momento é garantir a segurança da população e direcionar todos os esforços das equipes municipais para o atendimento às famílias afetadas, a recuperação das áreas atingidas e o monitoramento contínuo das condições climáticas”, informou a gestão.