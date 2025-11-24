VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fiscalização encontra café adulterado com palha e fecha depósito clandestino

Uma pessoa foi presa em flagrante durante a ação

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 18:17

Depósito clandestino de café foi fechado Crédito: Divulgação/ PCGO

Um depósito clandestino na cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás, foi fechado após a apreensão de 4,5 toneladas de palha de café, o equivalente a 150 sacas de 30 kg cada. De acordo com a Polícia Civil, o material seria destinado à adulteração de café industrializado. O responsável pelas operações no local foi preso em flagrante.

A operação da Polícia Civil de Goiás, por meio da Central Geral de Flagrantes de Aparecida de Goiânia (2ª DRP), ocorreu na manhã da última quinta-feira (20), após uma denúncia anônima apontar que o descarregamento clandestino de uma grande quantidade de palha de café aconteceria no bairro Jardim Veneza.

Quando as equipes policiais e da Vigilância Sanitária Municipal chegaram ao local, ao menos 146 sacas já haviam sido descarregadas, restando apenas quatro no caminhão responsável pelo transporte. Ao notar a presença da fiscalização, um homem apontado como responsável pelas operações chegou a fugir, mas foi detido e conduzido à delegacia. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de adulteração de produto alimentício e por manter produto impróprio para consumo em depósito.

"Todo esse café servia escolas, repartições públicas e famílias goianas", descreveu o delegado Humberto Teófilo por meio das redes sociais. De acordo com ele, o grupo também falsificava o selo de certificação da Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic). Ele apontou ainda que o homem preso na ação é filho do dono da indústria.

Além de interditar o local e a indústria, amostras dos cafés foram encaminhadas para perícia oficial e também para análise junto à Abic, que irá atestar a pureza do produto e a regularidade do uso do Selo de Pureza.