Fiscalização encontra café adulterado com palha e fecha depósito clandestino

Uma pessoa foi presa em flagrante durante a ação

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 18:17

Depósito clandestino de café foi fechado
Depósito clandestino de café foi fechado Crédito: Divulgação/ PCGO

Um depósito clandestino na cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás, foi fechado após a apreensão de 4,5 toneladas de palha de café, o equivalente a 150 sacas de 30 kg cada. De acordo com a Polícia Civil, o material seria destinado à adulteração de café industrializado. O responsável pelas operações no local foi preso em flagrante.

A operação da Polícia Civil de Goiás, por meio da Central Geral de Flagrantes de Aparecida de Goiânia (2ª DRP), ocorreu na manhã da última quinta-feira (20), após uma denúncia anônima apontar que o descarregamento clandestino de uma grande quantidade de palha de café aconteceria no bairro Jardim Veneza.

Quando as equipes policiais e da Vigilância Sanitária Municipal chegaram ao local, ao menos 146 sacas já haviam sido descarregadas, restando apenas quatro no caminhão responsável pelo transporte. Ao notar a presença da fiscalização, um homem apontado como responsável pelas operações chegou a fugir, mas foi detido e conduzido à delegacia. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de adulteração de produto alimentício e por manter produto impróprio para consumo em depósito.

"Todo esse café servia escolas, repartições públicas e famílias goianas", descreveu o delegado Humberto Teófilo por meio das redes sociais. De acordo com ele, o grupo também falsificava o selo de certificação da Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic). Ele apontou ainda que o homem preso na ação é filho do dono da indústria.

Além de interditar o local e a indústria, amostras dos cafés foram encaminhadas para perícia oficial e também para análise junto à Abic, que irá atestar a pureza do produto e a regularidade do uso do Selo de Pureza.

Foram apreendidas ainda diversas unidades das marcas cujos produtos, segundo documentos recolhidos, eram fornecidos por meio de licitação para os municípios de Minaçu, Carmo do Rio Verde, Vila Boa, Santa Fé de Goiás, Guapó, Abadia de Goiás, Anicuns, Goianira, Senador Canedo, Paraúna, Joviânia, Santa Helena de Goiás, Leopoldo de Bulhões, Silvânia e Piracanjuba.

