Esquema de furto de petróleo e falsificação de notas fiscais é alvo de operação na Bahia

Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 21:30

Um esquema de furto qualificado de petróleo e falsificação de notas fiscais do setor de combustíveis se tornou alvo da Operação Ouro Negro. Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quarta-feira (19) nas cidades de Salvador, Camaçari, Candeias e Feira de Santana.

Uma residência em Feira de Santana foi um dos alvos do cumprimento de mandados, além de uma empresa localizada no bairro Subaé, onde foram constatadas irregularidades na emissão de notas fiscais relacionadas ao transporte de óleo bruto. No local, policiais apreenderam celulares, equipamentos eletrônicos e documentos fiscais, que serão analisados para aprofundar a linha investigativa.

Durante a execução da operação, a equipe policial recebeu informações sobre uma movimentação suspeita em uma empresa vizinha vinculada ao investigado, onde foram encontradas duas carretas descarregando óleo bruto. Uma análise preliminar realizada por órgão estadual responsável pela fiscalização tributária apontou inconsistências nas notas apresentadas, incompatíveis com o produto transportado e com o destino informado.

Uma estatal do setor de petróleo foi acionada para coletar amostras do material, que passarão por exame para confirmação de procedência. Os dois responsáveis pelo transporte foram conduzidos para a 1ª Delegacia Territorial de Feira de Santana, onde foram apresentados à autoridade policial para as medidas cabíveis.

A Operação Ouro Negro, realizada pela Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de São Sebastião do Passé, contou com o apoio de equipes da Polícia Militar e da Secretaria da Fazenda do Estado, responsáveis pela fiscalização dos documentos fiscais sob suspeita. As investigações seguem em andamento para a judicialização de todos os envolvidos.

