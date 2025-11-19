Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Suspeito de matar motorista de aplicativo por dívida com o tráfico é preso em Salvador

Homem possuía dois mandados de prisão em aberto

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 20:41

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Foi preso na manhã desta quarta-feira (19) o homem suspeito de matar um motorista de aplicativo no bairro do Lobato, em Salvador. Ele foi encontrado no IAPI, ocasião em que foram cumpridos dois mandados de prisão em nome do suspeito.

Segundo investigação da Polícia Civil, Marlon Rios Silva das Neves era o motorista de aplicativo morto por disparos de arma de fogo em dezembro de 2022. A motivação, de acordo com as informações, estaria relacionada a uma dívida ligada ao tráfico de drogas.

Leia mais

Imagem - Homem é preso após colocar sêmen no sorvete da colega de trabalho

Homem é preso após colocar sêmen no sorvete da colega de trabalho

Imagem - Carro capota após colisão com dois veículos na Avenida Paralela

Carro capota após colisão com dois veículos na Avenida Paralela

Imagem - Policial federal baiano é condenado a 21 anos de prisão por participar de plano para matar Lula

Policial federal baiano é condenado a 21 anos de prisão por participar de plano para matar Lula

O outro crime pelo qual o homem possuía um mandado de prisão em aberto era um furto registrado em 2021. A vítima, que residia no bairro de Periperi, teve a casa invadida e roubada pelo suspeito.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

A localização do suspeito ocorreu após monitoramento de alvos que atuam na região do Centro Histórico de Salvador, com foco na repressão a crimes patrimoniais e ao tráfico de drogas. Após a prisão, ele foi conduzido à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde permanece custodiado e à disposição da Justiça.

Tags:

Salvador Tráfico Polícia Civil Tráfico de Drogas

Mais recentes

Imagem - Esquema de furto de petróleo e falsificação de notas fiscais é alvo de operação na Bahia

Esquema de furto de petróleo e falsificação de notas fiscais é alvo de operação na Bahia
Imagem - Restaurantes baianos são incluídos na lista dos melhores da América Latina; veja quais são

Restaurantes baianos são incluídos na lista dos melhores da América Latina; veja quais são
Imagem - Recarga gratuita de gás de cozinha começa nesta segunda (24) em dez capitais; veja como vai funcionar

Recarga gratuita de gás de cozinha começa nesta segunda (24) em dez capitais; veja como vai funcionar

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta (19 de novembro) é O Buquê: um dia de alegrias simples, beleza e boas surpresas
01

Carta do Baralho Cigano desta quarta (19 de novembro) é O Buquê: um dia de alegrias simples, beleza e boas surpresas

Imagem - Resultado da Lotofácil 3542, desta quarta-feira (19)
02

Resultado da Lotofácil 3542, desta quarta-feira (19)

Imagem - Cor e número da sorte: o dia hoje (19 de novembro) favorece mudanças inteligentes e decisões mais leves para cada signo
03

Cor e número da sorte: o dia hoje (19 de novembro) favorece mudanças inteligentes e decisões mais leves para cada signo

Imagem - Transporte terá mudanças em dois bairros de Salvador a partir desta quarta-feira (19)
04

Transporte terá mudanças em dois bairros de Salvador a partir desta quarta-feira (19)