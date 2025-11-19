HOMÍCIDIO

Suspeito de matar motorista de aplicativo por dívida com o tráfico é preso em Salvador

Homem possuía dois mandados de prisão em aberto

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 20:41

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Foi preso na manhã desta quarta-feira (19) o homem suspeito de matar um motorista de aplicativo no bairro do Lobato, em Salvador. Ele foi encontrado no IAPI, ocasião em que foram cumpridos dois mandados de prisão em nome do suspeito.

Segundo investigação da Polícia Civil, Marlon Rios Silva das Neves era o motorista de aplicativo morto por disparos de arma de fogo em dezembro de 2022. A motivação, de acordo com as informações, estaria relacionada a uma dívida ligada ao tráfico de drogas.

O outro crime pelo qual o homem possuía um mandado de prisão em aberto era um furto registrado em 2021. A vítima, que residia no bairro de Periperi, teve a casa invadida e roubada pelo suspeito.

Caso é investigado pela Polícia Civil