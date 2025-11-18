Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Policial federal baiano é condenado a 21 anos de prisão por participar de plano para matar Lula

Dez réus foram julgados nesta terça-feira (18)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 18:47

Wladimir Matos Soares
Wladimir Matos Soares Crédito: Rosinei Coutinho/STF

Foi condenado a 21 anos de pena privativa de liberdade o policial federal baiano Wladimir Matos Soares, após julgamento realizado nesta terça-feira (18), no Supremo Tribunal Federal (STF). Nesta etapa foram analisados os casos dos integrantes do Núcleo 3 da tentativa de golpe orquestrada para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro do STF Alexandre de Moraes e o vice-presidente Geraldo Alckmin, na Ação Penal (AP) 2696.

De acordo com informações oficiais do STF, Wladimir deve cumprir 18 anos e seis meses de reclusão e dois anos e seis meses de detenção, além de 120 dias-multa (cada dia-multa no valor de um salário mínimo à época dos fatos). O regime inicial será o fechado. Além disso, o STF decretou a perda do cargo público de agente da Polícia Federal.

Policial federal baiano foi preso por plano para matar Lula

Mike Papa é policial há 22 anos por Reprodução
Mike Papa em manifestações por Reprodução
Mike Papa teve cargo em gestão do PT na Bahia por Reprodução
Mike Papa cresceu em rua do bairro de Roma por Marina Silva/CORREIO
Mike Papa foi preso por plano de matar Lula por Reprodução
1 de 5
Mike Papa é policial há 22 anos por Reprodução

Criado no bairro de Roma, na Cidade Baixa, em Salvador, Wladimir Matos Soares, o Mike Papa, era tido como um 'herói' entre os moradores das imediações da Rua Raimundo Bizarria.

O Núcleo 3 é formado por nove militares de alta patente, entre eles integrantes das forças especiais do Exército, também conhecidos como “kids pretos”, e pelo agente federal. Eles respondem pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado, de acordo com o STF. Ao todo, sete réus foram condenados, dois tiveram as condutas reclassificadas como crimes de menor gravidade e um foi absolvido por falta de provas.

Leia mais

Imagem - PF baiano acusado de participar de plano para matar Lula será julgado presencialmente

PF baiano acusado de participar de plano para matar Lula será julgado presencialmente

Imagem - PF baiano preso por envolvimento em plano para matar Lula trabalhou no governo do PT baiano

PF baiano preso por envolvimento em plano para matar Lula trabalhou no governo do PT baiano

Imagem - Preso por plano para matar Lula, policial federal baiano cresceu na Cidade Baixa e era tido como herói por vizinhos

Preso por plano para matar Lula, policial federal baiano cresceu na Cidade Baixa e era tido como herói por vizinhos

Confira a pena dos outros réus:

Bernardo Romão Corrêa Netto (coronel do Exército): 17 anos de pena privativa de liberdade, sendo 15 anos de reclusão e dois anos de detenção, além de 120 dias-multa.

Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira (general da reserva): absolvido por falta de provas.

Fabrício Moreira de Bastos (coronel do Exército): 16 anos de pena privativa de liberdade, sendo 14 anos de reclusão e dois anos de detenção, além de 120 dias-multa.

Hélio Ferreira Lima (tenente-coronel do Exército): 24 anos de pena privativa de liberdade, sendo 21 anos e seis meses de reclusão e dois anos e seis meses de detenção, além de 120 dias-multa.

Márcio Nunes de Resende Jr. (coronel do Exército): 3 anos e cinco meses de pena privativa de liberdade, sendo três anos de reclusão e cinco meses de detenção. Se houver interesse da defesa e da PGR, poderá ser firmado um ANPP para evitar pena de prisão.

Rafael Martins de Oliveira (tenente-coronel do Exército): 21 anos de pena privativa de liberdade, sendo 18 anos e seis meses de reclusão e dois anos e seis meses de detenção, além de 120 dias-multa.

Rodrigo Bezerra de Azevedo (tenente-coronel do Exército): 21 anos de pena privativa de liberdade, sendo 18 anos e seis meses de reclusão e dois anos e seis meses de detenção, além de 120 dias-multa.

Ronald Ferreira de Araújo Jr. (tenente-coronel do Exército): 1 ano e 11 meses de pena privativa de liberdade, sendo um ano e seis meses de reclusão e cinco meses de detenção. Regime inicial aberto. Se houver interesse da defesa e da PGR, poderá ser firmado um ANPP para evitar pena de prisão.

Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros (tenente-coronel do Exército): 17 anos de pena privativa de liberdade, sendo 15 anos de reclusão e dois anos de detenção, além de 120 dias-multa.

Mais recentes

Imagem - Quatro homens são presos na Bahia em operação contra adulteração e revenda de motos

Quatro homens são presos na Bahia em operação contra adulteração e revenda de motos
Imagem - Mulher de 31 anos está desaparecida desde que saiu de casa no Stiep há uma semana

Mulher de 31 anos está desaparecida desde que saiu de casa no Stiep há uma semana
Imagem - Corpo é encontrado boiando em praia de Salvador

Corpo é encontrado boiando em praia de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Até quando posso usar meu RG antigo? Veja prazo para tirar a Nova Carteira de Identidade
01

Até quando posso usar meu RG antigo? Veja prazo para tirar a Nova Carteira de Identidade

Imagem - Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia
02

Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia

Imagem - Transporte terá mudanças em dois bairros de Salvador a partir desta quarta-feira (19)
03

Transporte terá mudanças em dois bairros de Salvador a partir desta quarta-feira (19)

Imagem - Jovem do Nordeste de Amaralina foi fotografado por traficantes do BDM antes de morrer
04

Jovem do Nordeste de Amaralina foi fotografado por traficantes do BDM antes de morrer