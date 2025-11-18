Policial federal baiano é condenado a 21 anos de prisão por participar de plano para matar Lula

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 18:47
Foi condenado a 21 anos de pena privativa de liberdade o policial federal baiano Wladimir Matos Soares, após julgamento realizado nesta terça-feira (18), no Supremo Tribunal Federal (STF). Nesta etapa foram analisados os casos dos integrantes do Núcleo 3 da tentativa de golpe orquestrada para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro do STF Alexandre de Moraes e o vice-presidente Geraldo Alckmin, na Ação Penal (AP) 2696.
De acordo com informações oficiais do STF, Wladimir deve cumprir 18 anos e seis meses de reclusão e dois anos e seis meses de detenção, além de 120 dias-multa (cada dia-multa no valor de um salário mínimo à época dos fatos). O regime inicial será o fechado. Além disso, o STF decretou a perda do cargo público de agente da Polícia Federal.
Policial federal baiano foi preso por plano para matar Lula
Criado no bairro de Roma, na Cidade Baixa, em Salvador, Wladimir Matos Soares, o Mike Papa, era tido como um 'herói' entre os moradores das imediações da Rua Raimundo Bizarria.
O Núcleo 3 é formado por nove militares de alta patente, entre eles integrantes das forças especiais do Exército, também conhecidos como “kids pretos”, e pelo agente federal. Eles respondem pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado, de acordo com o STF. Ao todo, sete réus foram condenados, dois tiveram as condutas reclassificadas como crimes de menor gravidade e um foi absolvido por falta de provas.
Confira a pena dos outros réus:
Bernardo Romão Corrêa Netto (coronel do Exército): 17 anos de pena privativa de liberdade, sendo 15 anos de reclusão e dois anos de detenção, além de 120 dias-multa.
Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira (general da reserva): absolvido por falta de provas.
Fabrício Moreira de Bastos (coronel do Exército): 16 anos de pena privativa de liberdade, sendo 14 anos de reclusão e dois anos de detenção, além de 120 dias-multa.
Hélio Ferreira Lima (tenente-coronel do Exército): 24 anos de pena privativa de liberdade, sendo 21 anos e seis meses de reclusão e dois anos e seis meses de detenção, além de 120 dias-multa.
Márcio Nunes de Resende Jr. (coronel do Exército): 3 anos e cinco meses de pena privativa de liberdade, sendo três anos de reclusão e cinco meses de detenção. Se houver interesse da defesa e da PGR, poderá ser firmado um ANPP para evitar pena de prisão.
Rafael Martins de Oliveira (tenente-coronel do Exército): 21 anos de pena privativa de liberdade, sendo 18 anos e seis meses de reclusão e dois anos e seis meses de detenção, além de 120 dias-multa.
Rodrigo Bezerra de Azevedo (tenente-coronel do Exército): 21 anos de pena privativa de liberdade, sendo 18 anos e seis meses de reclusão e dois anos e seis meses de detenção, além de 120 dias-multa.
Ronald Ferreira de Araújo Jr. (tenente-coronel do Exército): 1 ano e 11 meses de pena privativa de liberdade, sendo um ano e seis meses de reclusão e cinco meses de detenção. Regime inicial aberto. Se houver interesse da defesa e da PGR, poderá ser firmado um ANPP para evitar pena de prisão.
Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros (tenente-coronel do Exército): 17 anos de pena privativa de liberdade, sendo 15 anos de reclusão e dois anos de detenção, além de 120 dias-multa.