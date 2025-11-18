Vai dar sol no feriado da Consciência Negra? Veja a previsão para Salvador e toda a Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 19:50
O tempo vai ficar instável em grande parte da Bahia durante o feriado nacional do Dia da Consciência Negra, nesta quinta-feira (17). De acordo com a análise meteorológica do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), a instabilidade vai ser mais sugnificativa no Litoral Sul e no Centro-leste do estado, com acumulados de chuva que tendem a ser mais elevados ao longo do dia.
Já na noite desta quarta (19) o tempo deve virar, explicou a a meteorologista do Inema, Cláudia Valéria. “Entre hoje [terça (18)] e amanhã [quarta], a gente continua com o sol atuando em todas as regiões do estado, temperaturas elevadas, inclusive ultrapassando 40 graus, especialmente no Oeste Vale do São Francisco. Mas a partir da quarta-feira vamos ter uma mudança nessas condições do tempo. Então, no decorrer do feriado, vamos ter chuvas voltando em grande parte das regiões do estado, principalmente no Oeste e no Centro-sul, onde essas chuvas terão, inclusive, os acumulados mais significativos”, adiantou.
As temperaturas devem ficar mais altas nas regiões Oeste e Centro-Oeste da Bahia.
Na capital baiana, o sol permanece até a véspera do feriado, na quarta. Na quinta, uma frente fria vai virar o tempo na cidade e deixar o clima instável, revelou o Informativo Meteorológico divulgado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal).
A previsão é de 80% de chance de chuva, com ventos de 26 km/h e temperaturas entre 21°C e 28°C. Na sexta (21), a chance de chuva aumenta para 90%. O tempo segue instável no final de semana, com 70% e 60% de chance de chuva, respectivamente.