Salvador registra mais chuva do que o esperado para o mês em 12 horas

O bairro de Nova Brasília registrou o maior volume de chuva nas últimas 24 horas

Maysa Polcri

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 16:10

Chuva na capital baiana Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

Em 12 horas, regiões de Salvador registraram mais do que o volume de chuva esperado para todo o mês de novembro. No bairro de Nova Brasília, por exemplo, o acumulado de chuva ultrapassava os 157 mm até o início da tarde desta quarta-feira (12). A média histórica prevista para novembro é de 108,2 mm, segundo a estação de referência da capital, que fica localizada em Ondina.

As fortes chuvas são consequência da atuação de uma frente fria em Salvador. Além de Nova Brasília, os bairros onde mais choveu nas últimas 24 horas foram Brotas (152,2 mm) e Bosque Real (150,8 mm).

Devido ao risco de deslizamento de terra e previsão da continuidade das chuvas, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) mudou o nível de observação para o de Atenção, seguindo os protocolos do Plano de Proteção da Defesa Civil (PPDC). A frente fria ainda é acompanha por intensas rajadas de vento, como detalha Giuliano Carlos do Nascimento, meteorologista da Codesal.

Chuvas derrubam árvores na Federação e na Graça e deixam moradores sem luz

O alto volume de chuvas provocou um desabamento na rua Manoel José, no bairro de Cajazeiras 2, nesta quarta-feira (12). Duas pessoas que ficaram sob os escombros foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e atendidas por unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em Narandiba, houve o desprendimento de uma geomanta, devido a ruptura de drenagem ocasionada pelas intensas chuvas. Uma árvore caiu e provocou a interdição do trânsito na Rua Professor Arthur Mendes de Aguiar, no Barbalho.

De acordo com a previsão do Climatempo, a umidade continua em 90% na quinta-feira (13), mas os ventos perdem força e temperatura varia entre 21 °C e 28 °C.