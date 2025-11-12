Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador registra mais chuva do que o esperado para o mês em 12 horas

O bairro de Nova Brasília registrou o maior volume de chuva nas últimas 24 horas

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 16:10

Chuva na capital baiana
Chuva na capital baiana Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

Em 12 horas, regiões de Salvador registraram mais do que o volume de chuva esperado para todo o mês de novembro. No bairro de Nova Brasília, por exemplo, o acumulado de chuva ultrapassava os 157 mm até o início da tarde desta quarta-feira (12). A média histórica prevista para novembro é de 108,2 mm, segundo a estação de referência da capital, que fica localizada em Ondina.

As fortes chuvas são consequência da atuação de uma frente fria em Salvador. Além de Nova Brasília, os bairros onde mais choveu nas últimas 24 horas foram Brotas (152,2 mm) e Bosque Real (150,8 mm). 

Devido ao risco de deslizamento de terra e previsão da continuidade das chuvas, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) mudou o nível de observação para o de Atenção,  seguindo os protocolos do Plano de Proteção da Defesa Civil (PPDC). A frente fria ainda é acompanha por intensas rajadas de vento, como detalha Giuliano Carlos do Nascimento, meteorologista da Codesal. 

Chuvas derrubam árvores na Federação e na Graça e deixam moradores sem luz

Chuvas derrubam árvores na Federação e na Graça e deixam moradores sem luz por Moysés Suzart e Gilberto Barbosa
Chuvas derrubam árvores na Federação e na Graça e deixam moradores sem luz por Moysés Suzart e Gilberto Barbosa
Chuvas derrubam árvores na Federação e na Graça e deixam moradores sem luz por Moysés Suzart e Gilberto Barbosa
Chuvas derrubam árvores na Federação e na Graça e deixam moradores sem luz por Moysés Suzart e Gilberto Barbosa
Chuvas derrubam árvores na Federação e na Graça e deixam moradores sem luz por Moysés Suzart e Gilberto Barbosa
Chuvas derrubam árvores na Federação e na Graça e deixam moradores sem luz por Moysés Suzart e Gilberto Barbosa
Chuvas derrubam árvores na Federação e na Graça e deixam moradores sem luz por Moysés Suzart e Gilberto Barbosa
Chuvas derrubam árvores na Federação e na Graça e deixam moradores sem luz por Moysés Suzart e Gilberto Barbosa
Chuvas derrubam árvores na Federação e na Graça e deixam moradores sem luz por Moysés Suzart e Gilberto Barbosa
Chuvas derrubam árvores na Federação e na Graça e deixam moradores sem luz por Moysés Suzart e Gilberto Barbosa
Chuvas derrubam árvores na Federação e na Graça e deixam moradores sem luz por Moysés Suzart e Gilberto Barbosa
Chuvas derrubam árvores na Federação e na Graça e deixam moradores sem luz por Moysés Suzart e Gilberto Barbosa
Chuvas derrubam árvores na Federação e na Graça e deixam moradores sem luz por Moysés Suzart e Gilberto Barbosa
Chuvas derrubam árvores na Federação e na Graça e deixam moradores sem luz por Moysés Suzart e Gilberto Barbosa
1 de 14
Chuvas derrubam árvores na Federação e na Graça e deixam moradores sem luz por Moysés Suzart e Gilberto Barbosa

O alto volume de chuvas provocou um desabamento na rua Manoel José, no bairro de Cajazeiras 2, nesta quarta-feira (12). Duas pessoas que ficaram sob os escombros foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e atendidas por unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em Narandiba, houve o desprendimento de uma geomanta, devido a ruptura de drenagem ocasionada pelas intensas chuvas. Uma árvore caiu e provocou a interdição do trânsito na Rua Professor Arthur Mendes de Aguiar, no Barbalho.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Duas pessoas ficam feridas após desabamento de casas em Fazenda Grande II

Árvores caídas e casas alagadas: chuva forte causa transtornos em Salvador

Salvador entra em nível de atenção por causa das fortes chuvas

De acordo com a previsão do Climatempo, a umidade continua em 90% na quinta-feira (13), mas os ventos perdem força e temperatura varia entre 21 °C e 28 °C.

Na sexta-feira (14), a previsão é de trégua nas chuvas, com a umidade caindo para 20% e a temperatura variando entre 22 °C (mínima) e 31 °C (máxima). Os ventos, no entanto, permanecem moderados, com velocidade máxima de 23 km/h.

Tags:

Chuva

Mais recentes

Imagem - Dor no joelho: quando é hora de procurar um médico

Dor no joelho: quando é hora de procurar um médico
Imagem - Mulher morre após ser espancada e esfaqueada por dois homens na Bahia

Mulher morre após ser espancada e esfaqueada por dois homens na Bahia
Imagem - Mau hálito: o que ele revela sobre sua saúde

Mau hálito: o que ele revela sobre sua saúde

MAIS LIDAS

Imagem - Mais três ciclones podem atingir o Brasil em novembro; saiba quando e onde
01

Mais três ciclones podem atingir o Brasil em novembro; saiba quando e onde

Imagem - Vale-refeição e alimentação têm novas regras; veja o que muda
02

Vale-refeição e alimentação têm novas regras; veja o que muda

Imagem - Indenização, cirurgia e vida discreta: o que aconteceu com Nayara Rodrigues, amiga de Eloá
03

Indenização, cirurgia e vida discreta: o que aconteceu com Nayara Rodrigues, amiga de Eloá

Imagem - Anjo da Superação chega para acalmar 3 signos: feridas vão cicatrizar e você está a um passo de vencer a batalha
04

Anjo da Superação chega para acalmar 3 signos: feridas vão cicatrizar e você está a um passo de vencer a batalha