ALERTA

Árvores caídas e casas alagadas: chuva forte causa transtornos em Salvador

Codesal já recebeu mais de 95 notificações de ocorrências

Esther Morais

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 11:07

Doa de chiuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador enfrenta diversos transtornos nesta quarta-feira (12) devido à chuva moderada a forte que atinge a cidade desde a madrugada. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), já foram registradas 95 ocorrências em diferentes bairros da capital.

Há alagamentos nas avenidas Regis Pacheco (Uruguai), Baixa do Fiscal - nas proximidades das obras do VLT - e Avenida San Martin. Também há registros na Rua Professor Moura Bastos, no IAPI, e na Travessa de Xangô, em Itapuã.

No Barbalho, uma árvore de grande porte caiu na Rua Professor Arthur Mendes de Aguiar e derrubou um poste. Equipes da Secretaria de Manutenção já estão no local para realizar a remoção. Outra árvore também caiu na Avenida Luís Eduardo Magalhães.

Entre as ocorrências mais registradas estão ameaças de desabamento (16 casos), deslizamentos de terra (17) e avaliações de área de risco (22). As regiões com maior número de chamados foram Cajazeiras, Cabula/Tancredo Neves e Pau da Lima, cada uma com 16 a 18 registros.

Dia de chuva em Salvador 1 de 16

De acordo com o Climatempo, a situação é causada pela chegada de uma frente fria, que se formou no Sul do Brasil e vem avançando pelo Sudeste. O fenômeno está associado a um ciclone extratropical sobre o oceano, que já se afastou completamente para alto-mar. A frente fria, no entanto, continua ativa entre Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, mantendo essas regiões em alerta para chuvas intensas.