Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Árvores caídas e casas alagadas: chuva forte causa transtornos em Salvador

Codesal já recebeu mais de 95 notificações de ocorrências

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 11:07

Dia de chuva em Salvador
Doa de chiuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador enfrenta diversos transtornos nesta quarta-feira (12) devido à chuva moderada a forte que atinge a cidade desde a madrugada. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), já foram registradas 95 ocorrências em diferentes bairros da capital.

Há alagamentos nas avenidas Regis Pacheco (Uruguai), Baixa do Fiscal - nas proximidades das obras do VLT - e Avenida San Martin. Também há registros na Rua Professor Moura Bastos, no IAPI, e na Travessa de Xangô, em Itapuã.

No Barbalho, uma árvore de grande porte caiu na Rua Professor Arthur Mendes de Aguiar e derrubou um poste. Equipes da Secretaria de Manutenção já estão no local para realizar a remoção. Outra árvore também caiu na Avenida Luís Eduardo Magalhães.

Entre as ocorrências mais registradas estão ameaças de desabamento (16 casos), deslizamentos de terra (17) e avaliações de área de risco (22). As regiões com maior número de chamados foram Cajazeiras, Cabula/Tancredo Neves e Pau da Lima, cada uma com 16 a 18 registros.

Dia de chuva em Salvador

Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 16
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO

De acordo com o Climatempo, a situação é causada pela chegada de uma frente fria, que se formou no Sul do Brasil e vem avançando pelo Sudeste. O fenômeno está associado a um ciclone extratropical sobre o oceano, que já se afastou completamente para alto-mar. A frente fria, no entanto, continua ativa entre Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, mantendo essas regiões em alerta para chuvas intensas.

Leia mais

Imagem - Em 24h, Brotas e Sete de Abril superam média histórica de chuva para o mês em Salvador

Em 24h, Brotas e Sete de Abril superam média histórica de chuva para o mês em Salvador

Mais recentes

Imagem - Duas pessoas ficam feridas após desabamento de casas em Fazenda Grande II

Duas pessoas ficam feridas após desabamento de casas em Fazenda Grande II
Imagem - 5 informações essenciais sobre arritmia cardíaca e morte súbita

5 informações essenciais sobre arritmia cardíaca e morte súbita
Imagem - Sítio onde vereador foi executado tinha bolsa com R$ 12 mil e cheques

Sítio onde vereador foi executado tinha bolsa com R$ 12 mil e cheques

MAIS LIDAS

Imagem - Matador de aluguel: como assassinato de Eloá levou o pai dela à prisão
01

Matador de aluguel: como assassinato de Eloá levou o pai dela à prisão

Imagem - Mulher é presa após fugir de motel sem pagar e causar caos no trânsito: 'Surto de pânico'
02

Mulher é presa após fugir de motel sem pagar e causar caos no trânsito: 'Surto de pânico'

Imagem - Tarot desta quarta (12 de novembro) aponta mudanças e virada de sorte para os signos
03

Tarot desta quarta (12 de novembro) aponta mudanças e virada de sorte para os signos

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta-feira (12 de novembro) alerta 3 signos: cuidado, você não tem cuidado de quem mais merece o seu amor
04

Anjo da Guarda desta quarta-feira (12 de novembro) alerta 3 signos: cuidado, você não tem cuidado de quem mais merece o seu amor