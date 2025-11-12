Em 24h, Brotas e Sete de Abril superam média histórica de chuva para o mês em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 08:16
A madrugada desta quarta-feira (12) foi marcada por chuva intensa em Salvador. De acordo com a Defesa Civil (Codesal), os bairros de Brotas e Sete de Abril registraram os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas, com volumes que ultrapassaram 110 mm.
Os índices já superam a média histórica esperada para o mês, que é de 108,2 mm. A chuva deve continuar ao longo do dia, com possibilidade de alagamentos e deslizamentos em áreas de risco.
Dia de chuva em Salvador
Ao todo, o órgão registrou 27 ocorrências provocadas pela forte chuva. Conforme o boletim divulgado na manhã desta quarta-feira (12), foram registrados casos em diferentes regiões da cidade, com destaque para Pau da Lima, Cabula/Tancredo Neves e Cajazeiras, que concentram a maior parte dos chamados.
Entre as ocorrências, a Codesal contabilizou nove deslizamentos de terra, três desabamentos parciais e três desabamentos de muro. Também houve registros de ameaça de desabamento (3), ameaça de deslizamento (3) e infiltrações (2). Há registro de queda de árvore no Imbuí e Barbalho.
Equipes da Defesa Civil seguem realizando vistorias preventivas em diferentes regiões da cidade para garantir a segurança da população. Em caso de emergência, o órgão orienta que os moradores liguem para o número 199, que funciona 24 horas por dia.
De acordo com o Climatempo, a situação é causada pela chegada de uma frente fria, que se formou no Sul do Brasil e vem avançando pelo Sudeste. O fenômeno está associado a um ciclone extratropical sobre o oceano, que já se afastou completamente para alto-mar. A frente fria, no entanto, continua ativa entre Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, mantendo essas regiões em alerta para chuvas intensas.