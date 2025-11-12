TEMPORAL

Em 24h, Brotas e Sete de Abril superam média histórica de chuva para o mês em Salvador

Capital baiana registra chuva forte desde terça-feira (11)

Esther Morais

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 08:16

Doa de chiuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A madrugada desta quarta-feira (12) foi marcada por chuva intensa em Salvador. De acordo com a Defesa Civil (Codesal), os bairros de Brotas e Sete de Abril registraram os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas, com volumes que ultrapassaram 110 mm.

Os índices já superam a média histórica esperada para o mês, que é de 108,2 mm. A chuva deve continuar ao longo do dia, com possibilidade de alagamentos e deslizamentos em áreas de risco.

Ao todo, o órgão registrou 27 ocorrências provocadas pela forte chuva. Conforme o boletim divulgado na manhã desta quarta-feira (12), foram registrados casos em diferentes regiões da cidade, com destaque para Pau da Lima, Cabula/Tancredo Neves e Cajazeiras, que concentram a maior parte dos chamados.

Entre as ocorrências, a Codesal contabilizou nove deslizamentos de terra, três desabamentos parciais e três desabamentos de muro. Também houve registros de ameaça de desabamento (3), ameaça de deslizamento (3) e infiltrações (2). Há registro de queda de árvore no Imbuí e Barbalho.

Equipes da Defesa Civil seguem realizando vistorias preventivas em diferentes regiões da cidade para garantir a segurança da população. Em caso de emergência, o órgão orienta que os moradores liguem para o número 199, que funciona 24 horas por dia.