Cidade mais quente da Bahia registra 38.2°C no Verão

No Rio de Janeiro, termômetros chegaram a 39,1 °C

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 07:26

Ibotirama
Ibotirama Crédito: Reprodução

A cidade de Ibotirama, no oeste da Bahia, registrou 38,2 °C e foi a mais quente do estado no domingo (28). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o município baiano ainda ficou na 8ª posição do ranking nacional de calor.

O maior registro foi observado em Três Rios, no Rio de Janeiro, onde os termômetros chegaram a 39,1 °C. Na sequência aparecem cidades do Nordeste e do Sudeste, como Caicó, no Rio Grande do Norte, Alegre, no Espírito Santo, Coronel Pacheco, em Minas Gerais, e Pão de Açúcar, em Alagoas, todas com temperaturas acima de 38 °C.

Ranking das maiores temperaturas registradas

Três Rios (RJ) - 39,1 °C

Caicó (RN) - 38,8 °C

Alegre (ES) - 38,5 °C

Coronel Pacheco (MG) - 38,5 °C

Pão de Açúcar (AL) - 38,5 °C

Cambuci (RJ) - 38,4 °C

Ibimirim (PE) - 38,3 °C

Ibotirama (BA) - 38,2 °C

Morada Nova (CE) - 38,2 °C

Salgueiro (PE) - 38,2 °C

