Paraná Pesquisas: 50,9% desaprovam governo Lula e 45,6% aprovam

O instituto ouviu 2.038 pessoas em todo o país entre os dias 18 e 22 de dezembro.

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 07:28

Apesar de notícias indicarem que Lula teria desistido de disputar os evangélicos, os fatos mostram outra realidade
Apesar de notícias indicarem que Lula teria desistido de disputar os evangélicos, os fatos mostram outra realidade Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Pesquisa do instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta segunda-feira (29), aponta que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é desaprovado por 50,9% dos brasileiros e aprovado por 45,6%. Outros 3,5% não souberam ou não opinaram.

Os números indicam cenário de estabilidade em relação aos últimos levantamentos do instituto. Na pesquisa anterior, realizada em novembro, a desaprovação também era de 50,9%, enquanto a aprovação registrava 45,9%, o que representa uma leve oscilação negativa de 0,3 ponto percentual na avaliação positiva do governo.

A pesquisa também avaliou a percepção dos brasileiros sobre a gestão federal. Para 12,9% dos entrevistados, o governo é considerado ótimo, e para 19,8%, bom. Já 34,8% classificam a administração como péssima, e 8,0% como ruim. Outros 23,1% avaliam o governo como regular, enquanto 1,4% não soube ou não respondeu.

O levantamento reforça um cenário de divisão na opinião pública, com maioria de desaprovação e variações mínimas nos índices registrados nos últimos meses.

