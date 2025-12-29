ELEIÇÃO

Paraná Pesquisas: 50,9% desaprovam governo Lula e 45,6% aprovam

O instituto ouviu 2.038 pessoas em todo o país entre os dias 18 e 22 de dezembro.

Wladmir Pinheiro

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 07:28

Apesar de notícias indicarem que Lula teria desistido de disputar os evangélicos, os fatos mostram outra realidade Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Pesquisa do instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta segunda-feira (29), aponta que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é desaprovado por 50,9% dos brasileiros e aprovado por 45,6%. Outros 3,5% não souberam ou não opinaram.

Os números indicam cenário de estabilidade em relação aos últimos levantamentos do instituto. Na pesquisa anterior, realizada em novembro, a desaprovação também era de 50,9%, enquanto a aprovação registrava 45,9%, o que representa uma leve oscilação negativa de 0,3 ponto percentual na avaliação positiva do governo.

A pesquisa também avaliou a percepção dos brasileiros sobre a gestão federal. Para 12,9% dos entrevistados, o governo é considerado ótimo, e para 19,8%, bom. Já 34,8% classificam a administração como péssima, e 8,0% como ruim. Outros 23,1% avaliam o governo como regular, enquanto 1,4% não soube ou não respondeu.