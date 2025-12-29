Acesse sua conta
É de graça! Confira a ordem das atrações do Virada Salvador 2026 nesta segunda (29)

Evento acontece na arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 08:20

Festival Virada Salvador
Festival Virada Salvador Crédito: Thais Tosta / Secom PMS

Acontece nesta segunda-feira (28) o terceiro dia do Festival Virada Salvador 2026, que traz para a orla da capital baiana shows gratuitos de grandes atrações nacionais. As apresentações terão início às 19h30 no palco principal, onde cinco artistas se apresentarão. Os portões serão abertos às 15 horas.

Os shows acontecerão até o dia 31 de dezembro (quarta-feira), na arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio. No último dia do ano, a cantora Ivete Sangalo vai comandar a contagem regressiva. Em 2024, quem estava no palco no momento da virada foi Léo Santana, que se apresentou no primeiro dia do evento neste ano.

Confira abaixo a ordem das atrações e os horários dos shows:

Durval Lelys: 19h30 – 21h

Nattan: 21h30 – 23h

Natanzinho Lima: 23h30 – 1h

Matheus & Kauan: 1h30 – 3h

Psirico: 3h30 – 5h

Veja as atrações no palco alternativo Brisas

DJ Xirita: 18h – 19h

Thathi: 19h – 20h20

DJ Xirita: 20h20 – 21h20

Iuna 21h – 22h20

Zai: 22h20 – 23h

DJ Xirita: 23h – 23h30

Clariana: 23h30 – 1h

Veja programação completa

Programação do Festival Virada Salvador 2026

progra por Divulgação
progra por Divulgação
progra por Divulgação
progra por Divulgação
progra por Divulgação
1 de 5
progra por Divulgação

Tags:

Virada Salvador 2026

