É de graça! Confira a ordem das atrações do Virada Salvador 2026 nesta segunda (29)

Esther Morais
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 08:20
Acontece nesta segunda-feira (28) o terceiro dia do Festival Virada Salvador 2026, que traz para a orla da capital baiana shows gratuitos de grandes atrações nacionais. As apresentações terão início às 19h30 no palco principal, onde cinco artistas se apresentarão. Os portões serão abertos às 15 horas.
Os shows acontecerão até o dia 31 de dezembro (quarta-feira), na arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio. No último dia do ano, a cantora Ivete Sangalo vai comandar a contagem regressiva. Em 2024, quem estava no palco no momento da virada foi Léo Santana, que se apresentou no primeiro dia do evento neste ano.
Durval Lelys: 19h30 – 21h
Nattan: 21h30 – 23h
Natanzinho Lima: 23h30 – 1h
Matheus & Kauan: 1h30 – 3h
Psirico: 3h30 – 5h
DJ Xirita: 18h – 19h
Thathi: 19h – 20h20
DJ Xirita: 20h20 – 21h20
Iuna 21h – 22h20
Zai: 22h20 – 23h
DJ Xirita: 23h – 23h30
Clariana: 23h30 – 1h
Programação do Festival Virada Salvador 2026