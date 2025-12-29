Fila do ferry-boat em Salvador chega a 3 horas na prévia do Réveillon

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 06:52
Na prévia do Réveillon, a fila de veículos para embarque no ferry-boat em Salvador já atinge até três horas de espera na manhã desta segunda-feira (29). No terminal de Itaparica, o movimento é menor, com tempo estimado entre 60 e 90 minutos, segundo o Filômetro.
O registro foi feito por volta das 6h30, e a previsão é de que a demora aumente ao longo do dia, com a intensificação do fluxo de passageiros.
Conforme a Internacional Travessias (ITS), concessionária responsável pelo sistema ferry-boat, a expectativa é de um crescimento de 5% na demanda em comparação com o mesmo período do ano passado. Para atender ao aumento, a empresa informou a oferta de 420 vagas extras, somando os dois terminais.
Algumas das acomodações mais caras para passar o Réveillon em Salvador
Nesta segunda-feira, operam no sistema as seguintes embarcações:
Anna Nery – capacidade para 618 passageiros e 50 veículos
Dorival Caymmi – capacidade para 987 passageiros e 120 veículos
Maria Bethânia – capacidade para 793 passageiros e 40 veículos
Pinheiro – capacidade para 800 passageiros e 40 veículos
Rio Paraguaçu – capacidade para 789 passageiros e 40 veículos
Zumbi dos Palmares – capacidade para 1.094 passageiros e 135 veículos
A ITS orienta os usuários a acompanharem a situação do sistema pelos canais oficiais antes de se deslocarem aos terminais.
Ferry-boat