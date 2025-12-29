Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fila do ferry-boat em Salvador chega a 3 horas na prévia do Réveillon

Em Itaparica, demora é de até 90 minutos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 06:52

Ferry-boat
Ferry-boat Crédito: Rodrigo Mantoan/Divulgação

Na prévia do Réveillon, a fila de veículos para embarque no ferry-boat em Salvador já atinge até três horas de espera na manhã desta segunda-feira (29). No terminal de Itaparica, o movimento é menor, com tempo estimado entre 60 e 90 minutos, segundo o Filômetro.

O registro foi feito por volta das 6h30, e a previsão é de que a demora aumente ao longo do dia, com a intensificação do fluxo de passageiros.

Conforme a Internacional Travessias (ITS), concessionária responsável pelo sistema ferry-boat, a expectativa é de um crescimento de 5% na demanda em comparação com o mesmo período do ano passado. Para atender ao aumento, a empresa informou a oferta de 420 vagas extras, somando os dois terminais.

Algumas das acomodações mais caras para passar o Réveillon em Salvador

Apartamento em Ondina com aluguel de R$125.356 por Divulgação
Apartamento em Ondina com aluguel de R$125.431 por Divulgação
Apartamento na Av. ACM com aluguel de R$ 83.571 por Divulgação
Apartamento na Barra com aluguel de R$ 68.598 por Divulgação
Apartamento na Graça com aluguel de R$58.036 por Divulgação
Apartamento em Ondina com aluguel de R$ 62.678 por Divulgação
Apartamento no Santo Antônio Além do Carmo com aluguel de R$55.714 por Divulgação
1 de 7
Apartamento em Ondina com aluguel de R$125.356 por Divulgação

Nesta segunda-feira, operam no sistema as seguintes embarcações:

Anna Nery – capacidade para 618 passageiros e 50 veículos

Dorival Caymmi – capacidade para 987 passageiros e 120 veículos

Maria Bethânia – capacidade para 793 passageiros e 40 veículos

Pinheiro – capacidade para 800 passageiros e 40 veículos

Rio Paraguaçu – capacidade para 789 passageiros e 40 veículos

Zumbi dos Palmares – capacidade para 1.094 passageiros e 135 veículos

A ITS orienta os usuários a acompanharem a situação do sistema pelos canais oficiais antes de se deslocarem aos terminais.

Ferry-boat

Tabela de valores do ferry-boat em finais de semana e feriados por Reprodução
Tabela de valores do ferry-boat para agendamento prévio por meio do 'Hora Marcada' (sem a taxa de serviço de 30%) por Reprodução
Tabela de valores do ferry-boat em dias úteis por Reprodução
Ferry boat por Rodrigo Mantoan
Ferry-boat Dorival Caymmi por Divulgação
Ferry-boat Salvador por Silvio Figueiredo
Fila no Ferry-Boat em Salvador por Marina Silva / CORREIO
1 de 7
Tabela de valores do ferry-boat em finais de semana e feriados por Reprodução

Tags:

Ferry-boat

Mais recentes

Imagem - Carnaval de Salvador ganha novo bloco LGBTQIAPN+ com estreia no Rio Vermelho

Carnaval de Salvador ganha novo bloco LGBTQIAPN+ com estreia no Rio Vermelho
Imagem - Homem com faca ameaça turista e provoca tumulto em praia da Bahia

Homem com faca ameaça turista e provoca tumulto em praia da Bahia
Imagem - 'Turista que não puder pagar, pode voltar': Vereador defende taxa em paraíso turístico da Chapada

'Turista que não puder pagar, pode voltar': Vereador defende taxa em paraíso turístico da Chapada

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)