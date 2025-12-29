MODERADA

Fila do ferry-boat em Salvador chega a 3 horas na prévia do Réveillon

Em Itaparica, demora é de até 90 minutos

Esther Morais

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 06:52

Ferry-boat Crédito: Rodrigo Mantoan/Divulgação

Na prévia do Réveillon, a fila de veículos para embarque no ferry-boat em Salvador já atinge até três horas de espera na manhã desta segunda-feira (29). No terminal de Itaparica, o movimento é menor, com tempo estimado entre 60 e 90 minutos, segundo o Filômetro.

O registro foi feito por volta das 6h30, e a previsão é de que a demora aumente ao longo do dia, com a intensificação do fluxo de passageiros.

Conforme a Internacional Travessias (ITS), concessionária responsável pelo sistema ferry-boat, a expectativa é de um crescimento de 5% na demanda em comparação com o mesmo período do ano passado. Para atender ao aumento, a empresa informou a oferta de 420 vagas extras, somando os dois terminais.

Algumas das acomodações mais caras para passar o Réveillon em Salvador 1 de 7

Nesta segunda-feira, operam no sistema as seguintes embarcações:

Anna Nery – capacidade para 618 passageiros e 50 veículos

Dorival Caymmi – capacidade para 987 passageiros e 120 veículos

Maria Bethânia – capacidade para 793 passageiros e 40 veículos

Pinheiro – capacidade para 800 passageiros e 40 veículos

Rio Paraguaçu – capacidade para 789 passageiros e 40 veículos

Zumbi dos Palmares – capacidade para 1.094 passageiros e 135 veículos

A ITS orienta os usuários a acompanharem a situação do sistema pelos canais oficiais antes de se deslocarem aos terminais.