TEMPORAL

Salvador entra em nível de atenção por causa das fortes chuvas

Mudança ocorreu devido ao risco de deslizamentos de terra

Millena Marques

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 10:00

Dia de chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Defesa de Civil de Salvador (Codesal) anunciou a mudança do nível de observação para o de atenção por causa das fortes chuvas que atingem a cidade desde terça-feira (11). O anúncio foi divulgado na manhã desta quarta-feira (12).

"Mudança para o nível de ATENÇÂO devido ao risco de deslizamentos de terra e previsão de continuidade de chuva. Emergência, disque 199", diz comunicado.

De acordo com o Climatempo, a frente fria se formou no Sul do Brasil e vem avançando pelo Sudeste. O fenômeno está associado a um ciclone extratropical sobre o oceano, que já se afastou completamente para alto-mar. A frente fria, no entanto, continua ativa entre Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, mantendo essas regiões em alerta para chuvas intensas.

Dia de chuva em Salvador 1 de 16

Previsão do tempo

Nesta quarta-feira (12), o tempo permanece chuvoso, com os termômetros indicando temperaturas mais baixas, que variam entre 21 °C (mínima) e 25 °C (máxima).

A umidade relativa do ar deve permanecer em torno de 90% na quinta-feira (13), mas os ventos perdem força e chegam, no máximo, a 23 km/h. A temperatura varia entre 21 °C e 28 °C.

Na sexta-feira (14), a previsão é de trégua nas chuvas, com a umidade caindo para cerca de 70% e a temperatura variando entre 22 °C (mínima) e 31 °C (máxima). Os ventos, no entanto, permanecem moderados, com velocidade máxima de 23 km/h.