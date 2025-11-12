Salvador entra em nível de atenção por causa das fortes chuvas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 10:00
A Defesa de Civil de Salvador (Codesal) anunciou a mudança do nível de observação para o de atenção por causa das fortes chuvas que atingem a cidade desde terça-feira (11). O anúncio foi divulgado na manhã desta quarta-feira (12).
"Mudança para o nível de ATENÇÂO devido ao risco de deslizamentos de terra e previsão de continuidade de chuva. Emergência, disque 199", diz comunicado.
De acordo com o Climatempo, a frente fria se formou no Sul do Brasil e vem avançando pelo Sudeste. O fenômeno está associado a um ciclone extratropical sobre o oceano, que já se afastou completamente para alto-mar. A frente fria, no entanto, continua ativa entre Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, mantendo essas regiões em alerta para chuvas intensas.
Dia de chuva em Salvador
Nesta quarta-feira (12), o tempo permanece chuvoso, com os termômetros indicando temperaturas mais baixas, que variam entre 21 °C (mínima) e 25 °C (máxima).
A umidade relativa do ar deve permanecer em torno de 90% na quinta-feira (13), mas os ventos perdem força e chegam, no máximo, a 23 km/h. A temperatura varia entre 21 °C e 28 °C.
Na sexta-feira (14), a previsão é de trégua nas chuvas, com a umidade caindo para cerca de 70% e a temperatura variando entre 22 °C (mínima) e 31 °C (máxima). Os ventos, no entanto, permanecem moderados, com velocidade máxima de 23 km/h.
O sábado (15) e o domingo (16) devem ser de tempo firme, com probabilidade de chuva em torno de 10%. A temperatura varia entre 23 °C e 31 °C. No domingo, a velocidade dos ventos pode voltar a aumentar, atingindo até 28 km/h.