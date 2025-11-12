SALVADOR

Duas pessoas ficam feridas após desabamento de casas em Fazenda Grande II

Fortes chuvas aumentam riscos de deslizamentos e alagamentos de casas na capital baiana



Millena Marques

Gilberto Barbosa

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 12:08

Desabamento em Fazenda Grande II Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Duas pessoas foram resgatadas de um soterramento após o desabamento de duas casas em Fazenda Grande II, no subúrbio de Salvador, na manhã desta quarta-feira (12). A ocorrência foi na Rua Manoel José, ao lado do Shopping Cajazeiras e da Oficina Estrela. As vítimas foram socorridas para um hospital da cidade.

De acordo com os vizinhos, o desabamento ocorreu às 8h30. "Uma casa levou a outra. Ainda bem que foi de manhã porque se fosse de noite não daria para salvar eles. Eu só vi mesmo porque estava aqui. Graças a Deus todo mundo está vivo", disse um dos vizinhos que atuou no resgate, que não quis se identificar. Ele mora ao lado da casa que desabou, mas se recusa a sair: "Eu não tenho para onde ir, vou fazer como?"

A recepcionista Anildes Andrade, de 19 anos, conta que três moradores ajudaram no resgate das vítimas, que são um casal. "Os moradores saíram para trabalhar e estavam esperando a chuva passar. Foi quando ouviram a casa cair e os dois moradores pedindo socorro", relata.

Anildes estava a caminho do colégio da filha para uma reunião de pais quando tudo aconteceu. "Os três moços salvaram a vida desses dois, que gritaram pedindo socorro, pedindo para gente chamar bombeiro", conta. A Defesa Civil (Codesal), o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel (Samu) foram acionados. A reportagem tentou contato com os órgãos, mas não obteve sucesso até a publicação da matéria.

Ainda segundo Anildes, uma das casas que desabou está inacabada. "A primeira casa que cedeu não estava totalmente construída. Ela caiu em cima de uma outra casa toda construída, onde o casal estava. Eles estavam dormindo quando a casa de cima desabou", diz. As vítimas, identificadas como Eric e Carol, ficaram feridos. Segundo a Anildes, a mulher sofreu uma fratura exposta. "Já Eric não teve nenhum ferimento exposto, mas estava chorando com muita dor", finaliza.

Alerta

A Defesa de Civil de Salvador (Codesal) anunciou a mudança do nível de observação para o de atenção por causa das fortes chuvas que atingem a cidade desde terça-feira (11). O anúncio foi divulgado na manhã desta quarta-feira (12).

"Mudança para o nível de ATENÇÂO devido ao risco de deslizamentos de terra e previsão de continuidade de chuva. Emergência, disque 199", diz comunicado.