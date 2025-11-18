VEJA AS IMAGENS

Câmeras corporais gravaram policiais condenados por roubo ameaçando torcedores: 'Zere tudo'

Caso aconteceu em fevereiro deste ano, durante uma abordagem no bairro do Barbalho, em Salvador

Maysa Polcri

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 19:48

Torcedores foram ameaçados, agredidos e roubados por policiais militares Crédito: Reprodução/TV Bahia

As câmeras corporais de policiais militares gravaram a abordagem em que eles ameaçaram um grupo de torcedores do Vitória, exigiram que eles formatassem os celulares e roubaram os aparelhos. O caso aconteceu em fevereiro deste ano, no bairro do Barbalho, em Salvador. Os policiais foram condenados por roubo neste mês.

A gravação das câmeras foram divulgadas pela TV Bahia nesta terça-feira (18). Nas imagens, é possível ver que os policiais militares ameaçaram um grupo de cinco torcedores após um homem denunciar que havia sido vítima de roubo. Além das ameaças, há registros de agressões físicas.

Os três policiais, que foram condenados pela Justiça, são os sargentos Joseval Silva Santos e Pedro Fabiano Soares Batista, e o soldado Carlos Geraldo de Jesus Almeida Júnior. Joseval Silva Santos pergunta aos jovens se eles estavam armados e exige que eles entreguem os celulares formatados.

"Desbloqueie aí. Desbloqueie e zere. Perde tudo, vai perder tudo. Eu vou levar você para a delegacia. Bora, zere tudo aí", ameaçou o sargento Joseval, que tapou a câmera corporal durante a abordagem. O áudio, no entanto, foi captado. A ocorrência aconteceu no dia 1º de fevereiro, dia de clássico entre Bahia e Vitória.

Nas imagens da câmera do sargento Pedro Fabiano Soares Batista, é possível ver o momento em que ele e o sargento Joseval revistam os cinco jovens. Ele também cobriu a gravação com a mão. A câmera corporal do sargento não registrou áudio e ficou cerca de 20 minutos coberta.

Em outubro deste ano, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) publicou uma recomendação em que alertou para a subutilização das câmeras corporais por policiais baianos. O órgão constatou que apenas 7,5% das câmeras estavam sendo usadas nas vistorias feitas nos últimos dois meses na Bahia.

Os três policiais militares que participaram da abordagem foram condenados à prisão por roubo e lesão corporal no dia 12 de novembro. O sargento Joseval Silva Santos foi condenado a 12 anos, dois meses e seis dias de prisão; o sargento Pedro Fabiano Soares Batista recebeu como pena nove anos, oito meses e seis dias de prisão; e o soldado Carlos Geraldo de Jesus Almeida Júniorpegou seis anos, sete meses e dezessete dias de prisão, este último em regime semiaberto. Todos também foram condenados à perda do cargo.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado da Bahia, feita por meio da Promotoria de Justiça Militar da Capital, além de tentar roubar os celulares de dois torcedores, os três policiais também agrediram as vítimas, causando lesões corporais.