PMs são condenados por roubar torcedores do Vitória; penas somam quase 30 anos

Caso aconteceu em fevereiro deste ano, durante uma abordagem no bairro do Barbalho, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 18:52

Polícia Militar localizou suspeito horas depois do crime
Crime foi flagrado pelas câmeras corporais dos agentes Crédito: Divulgação

Três policiais militares foram condenados à prisão, na quinta-feira (12), por roubar torcedores do Vitória, no bairro do Barbalho, em Salvador, durante uma abordagem que aconteceu no dia 1º de fevereiro deste ano. Juntas, as penas dos agentes chegam a quase 30 anos de prisão.

O sargento Joseval Silva Santos foi condenado a 12 anos, dois meses e seis dias de prisão; o sargento Pedro Fabiano Soares Batista recebeu como pena nove anos, oito meses e seis dias de prisão; e o soldado Carlos Geraldo de Jesus Almeida Júniorpegou seis anos, sete meses e dezessete dias de prisão, este último em regime semiaberto. Todos também foram condenados à perda do cargo.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado da Bahia, feita por meio da Promotoria de Justiça Militar da Capital, além de tentar roubar os celulares de dois torcedores, os três policiais também agrediram as vítimas, causando lesões corporais.

Ainda segundo a denúncia, o crime foi flagrado pelas câmeras corporais dos agentes, mesmo com a tentativa deles de cobrir os dispositivos.

Tags:

