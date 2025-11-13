‘Pix da sorte’: três signos podem receber dinheiro inesperado nos próximos dias

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 08:22
Prepare o coração (e a conta bancária). Segundo a astrologia, um raro movimento entre Vênus e Júpiter, planetas ligados à sorte e ao dinheiro, pode trazer ganhos inesperados e oportunidades de prosperidade nos próximos dias. Seja um pagamento esquecido, um presente generoso ou até um pix surpresa, o céu indica que o fluxo de abundância está aberto, e alguns signos vão sentir isso com força total.
Touro
O universo resolve recompensar sua paciência. Uma dívida antiga pode ser quitada, ou um projeto adormecido começar a render frutos. É hora de confiar no seu valor e deixar o dinheiro circular, ele volta multiplicado.
Os signos no trabalho
Leão
Uma boa notícia financeira chega quando você menos espera. Pode vir por meio de um contrato, um bônus, ou até um pix salvador. A dica é não duvidar da própria sorte: quando o brilho leonino se alinha a Júpiter, tudo flui.
Peixes
A intuição pisciana pode literalmente valer dinheiro. Um palpite certeiro ou uma oportunidade vinda “do nada” tende a mudar o humor (e o saldo). Aproveite o impulso, mas lembre-se de agradecer, o universo ama um coração grato.
Mesmo quem não está entre os mais favorecidos pode sentir reflexos positivos. O trânsito entre Vênus e Júpiter favorece negociações, conciliações financeiras e novos começos. Se algo travava há meses, esse é o momento de liberar a energia do “receber”.