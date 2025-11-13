Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Pix da sorte’: três signos podem receber dinheiro inesperado nos próximos dias

Alinhamento planetário promete surpresas financeiras e oportunidades de prosperidade até o fim da semana; veja se o seu signo está entre os favorecidos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 08:22

Signos e dinheiro
Três signos podem receber um Pix inesperado nos próximos dias Crédito: Reprodução

Prepare o coração (e a conta bancária). Segundo a astrologia, um raro movimento entre Vênus e Júpiter, planetas ligados à sorte e ao dinheiro, pode trazer ganhos inesperados e oportunidades de prosperidade nos próximos dias. Seja um pagamento esquecido, um presente generoso ou até um pix surpresa, o céu indica que o fluxo de abundância está aberto, e alguns signos vão sentir isso com força total.

Touro

O universo resolve recompensar sua paciência. Uma dívida antiga pode ser quitada, ou um projeto adormecido começar a render frutos. É hora de confiar no seu valor e deixar o dinheiro circular, ele volta multiplicado.

Os signos no trabalho

Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels
Touro - É confiável e dedicado, com um senso prático que garante estabilidade no ambiente profissional. Por isso, prefere empregos duradouros e compromissos sólidos. por FreePik / Pexels
Gêmeos - É inovador e comunicativo, brilhando em ambientes que exigem ideias novas. Precisa se esforçar para manter o foco em situações longas. por Pexels
Câncer - Traz sensibilidade ao ambiente profissional, compreendendo as necessidades dos colegas e do mercado. por FreePik / Pexels
Leão - É ambicioso e confiante, encarando o trabalho como palco para sua criatividade e liderança natural. por Reprodução
Virgem - É metódico e perfeccionista, destacando-se pela pontualidade e pela busca constante por aprimoramento. Seu compromisso com prazos e dedicação são exemplares. por FreePik / Pexels
Libra - Traz harmonia ao ambiente de trabalho com sua habilidade de mediar conflitos e tomar decisões equilibradas. Deve ter cuidado com os momentos de pausa para não se atrasar as tarefas. por FreePik / Pexels
Escorpião - É ambicioso e estrategista, dedicando-se intensamente às suas metas. Sua intuição o ajuda a identificar as melhores as chances de sucesso. por FreePik / Pexels
Sagitário - Busca aventuras e desafios que estimulem sua criatividade e curiosidade. É otimista e inspira seus colegas com sua energia contagiante. Precisa de disciplina para não abandonar projetos no meio do caminho. por FreePik / Pexels
Capricórnio - É um trabalhador incansável, movido por metas claras e a busca por reconhecimento profissional. Sua seriedade o coloca em posições de destaque. por FreePik / Pexels
Aquário - é criativo e visionário, destacando-se em trabalhos que permitem liberdade para propor ideias e explorar soluções originais. Pode resistir a situações que limitam sua autonomia. por FreePik / Pexels
Peixes - Busca significado no trabalho, priorizando ambientes acolhedores e relações harmoniosas. Prefere trabalhos que envolvam criatividade e emoção. por FreePik / Pexels
1 de 12
Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels

Leão

Uma boa notícia financeira chega quando você menos espera. Pode vir por meio de um contrato, um bônus, ou até um pix salvador. A dica é não duvidar da própria sorte: quando o brilho leonino se alinha a Júpiter, tudo flui.

Peixes

A intuição pisciana pode literalmente valer dinheiro. Um palpite certeiro ou uma oportunidade vinda “do nada” tende a mudar o humor (e o saldo). Aproveite o impulso, mas lembre-se de agradecer, o universo ama um coração grato.

E os outros signos?

Mesmo quem não está entre os mais favorecidos pode sentir reflexos positivos. O trânsito entre Vênus e Júpiter favorece negociações, conciliações financeiras e novos começos. Se algo travava há meses, esse é o momento de liberar a energia do “receber”.

Leia mais

Imagem - Caso Eloá: o que o diário escondido por 17 anos revela sobre a jovem e sua relação com Lindemberg

Caso Eloá: o que o diário escondido por 17 anos revela sobre a jovem e sua relação com Lindemberg

Imagem - Calcinha Preta: Carlinhos Maia entra na treta, pressiona Silvânia Aquino e sai em defesa de O’hara Ravick

Calcinha Preta: Carlinhos Maia entra na treta, pressiona Silvânia Aquino e sai em defesa de O’hara Ravick

Imagem - Avenida Brasil 2 vem aí? Veja tudo o que já sabemos sobre a continuação da novela

Avenida Brasil 2 vem aí? Veja tudo o que já sabemos sobre a continuação da novela

Tags:

Dinheiro Signos Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Touro, Leão, Libra e Escorpião recebem uma mensagem poderosa do universo hoje (13 de novembro)

Touro, Leão, Libra e Escorpião recebem uma mensagem poderosa do universo hoje (13 de novembro)
Imagem - Cor e número da sorte de hoje: veja como atrair mudanças importantes na carreira

Cor e número da sorte de hoje: veja como atrair mudanças importantes na carreira

MAIS LIDAS

Imagem - Marinha abre concurso nacional com 471 vagas e salário inicial de R$ 9,5 mil
01

Marinha abre concurso nacional com 471 vagas e salário inicial de R$ 9,5 mil

Imagem - Pai e filho são presos por estupro coletivo em estacionamento de Salvador
02

Pai e filho são presos por estupro coletivo em estacionamento de Salvador

Imagem - Fundação abre concurso público com salários de até R$ 10,5 mil
03

Fundação abre concurso público com salários de até R$ 10,5 mil

Imagem - Agressor demitido e vítima afastada: o que se sabe do caso em que porteiro agride colega com capacete
04

Agressor demitido e vítima afastada: o que se sabe do caso em que porteiro agride colega com capacete