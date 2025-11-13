ASTROLOGIA

‘Pix da sorte’: três signos podem receber dinheiro inesperado nos próximos dias

Alinhamento planetário promete surpresas financeiras e oportunidades de prosperidade até o fim da semana; veja se o seu signo está entre os favorecidos

Heider Sacramento

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 08:22

Três signos podem receber um Pix inesperado nos próximos dias Crédito: Reprodução

Prepare o coração (e a conta bancária). Segundo a astrologia, um raro movimento entre Vênus e Júpiter, planetas ligados à sorte e ao dinheiro, pode trazer ganhos inesperados e oportunidades de prosperidade nos próximos dias. Seja um pagamento esquecido, um presente generoso ou até um pix surpresa, o céu indica que o fluxo de abundância está aberto, e alguns signos vão sentir isso com força total.

Touro

O universo resolve recompensar sua paciência. Uma dívida antiga pode ser quitada, ou um projeto adormecido começar a render frutos. É hora de confiar no seu valor e deixar o dinheiro circular, ele volta multiplicado.

Os signos no trabalho 1 de 12

Leão

Uma boa notícia financeira chega quando você menos espera. Pode vir por meio de um contrato, um bônus, ou até um pix salvador. A dica é não duvidar da própria sorte: quando o brilho leonino se alinha a Júpiter, tudo flui.

Peixes

A intuição pisciana pode literalmente valer dinheiro. Um palpite certeiro ou uma oportunidade vinda “do nada” tende a mudar o humor (e o saldo). Aproveite o impulso, mas lembre-se de agradecer, o universo ama um coração grato.

E os outros signos?