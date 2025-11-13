Acesse sua conta
Calcinha Preta: Carlinhos Maia entra na treta, pressiona Silvânia Aquino e sai em defesa de O’hara Ravick

Influenciador pede que cantora desfaça anúncio de saída e aponta problemas internos como motivo da crise no grupo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 07:12

A turbulência envolvendo a saída de Silvânia Aquino da Calcinha Preta ganhou um novo desdobramento nesta quarta-feira (12). Após o comunicado oficial publicado pela cantora no início da semana, quem decidiu se pronunciar foi Carlinhos Maia, que fez um apelo direto para a amiga reconsiderar a decisão.

Nos stories, o influenciador cobrou Silvânia para que apague o comunicado e retorne ao grupo, afirmando que a situação não tem relação com O’hara Ravick, citada como suposta pivô da confusão. Para Carlinhos, o desgaste estaria ligado a divergências com a atual gestão da banda.

“Pode cancelar esse anúncio. Você vai ter que voltar para a Calcinha Preta e se acertar com a O’hara”, disse ele, em tom de bronca carinhosa. O criador do “Rancho do Maia” reforçou que todas as integrantes têm personalidades fortes e que Silvânia deveria tentar resolver as pendências internamente.

Silvânia Aquino

A fala repercutiu entre os fãs, que demonstraram apoio ao pedido do influenciador. Muitos defenderam a permanência da cantora no grupo, lembrando sua trajetória de 25 anos na banda sergipana.

Em meio ao burburinho, O’hara Ravick também decidiu se manifestar. Em nota oficial publicada nas redes sociais, a cantora negou qualquer clima ruim nos bastidores e criticou especulações divulgadas na imprensa. A equipe dela afirmou que as duas artistas sempre mantiveram uma relação profissional respeitosa.

A saída de Silvânia foi anunciada na segunda-feira (10) e pegou o público de surpresa. Sem detalhar o motivo da decisão, a cantora apenas agradeceu o carinho dos fãs e afirmou que iniciará um novo capítulo na carreira.

Com opiniões divididas, desmentidos públicos e pedidos emocionados, a novela envolvendo a Calcinha Preta ainda está longe de terminar, e os fãs seguem na expectativa de uma possível reconciliação.

