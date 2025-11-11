FIM DE UMA ERA

Silvânia Aquino deixa o Calcinha Preta após 23 anos; fãs lamentam: ‘Não acredito’

Cantora anunciou desligamento oficial e afirmou que decisão foi tomada em comum acordo com a banda

Heider Sacramento

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 06:33

Silvânia Aquino deixa o Calcinha Preta após 23 anos Crédito: Reprodução/Instagram

Silvânia Aquino anunciou nesta segunda-feira (10) sua saída do grupo Calcinha Preta, marcando o fim de 23 anos de trajetória com a banda. A notícia, divulgada em comunicado pelas redes sociais, surpreendeu fãs anônimos e famosos.

No post, Silvânia escreveu se despedindo dos fãs e enaltecendo sua história com a banda. “Ao longo desses longos anos construí amizades, vivi momentos inesquecíveis e aprendi que a vida nos ensina de várias formas… Foram anos de história, amor, dedicação e música”

Cantora anunciou desligamento oficial em nota divulgada nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

Sobre a decisão, ela afirmou que foi em comum acordo. “Venho comunicar a vocês que, em comum acordo, estou me desligando oficialmente da Banda Calcinha Preta. A todos que torceram e continuam torcendo por mim, deixo aqui o meu muito obrigada.”

Ainda no texto de despedida, a artista agradeceu à legião de fãs, em especial do Norte e Nordeste, e relembrou os anos dedicados ao grupo. “Sou imensamente grata por todo amor, apoio e por cada palavra de carinho que recebo… A história não para por aqui.”

Silvânia entrou no Calcinha Preta nos anos 2000, saiu em 2016 para formar dupla com a cantora Paulinha Abelha e retornou em 2018. Nos últimos shows, sua ausência já gerava especulação nas redes sociais sobre possíveis desentendimentos internos.

Nas redes sociais, artistas se manifestaram com surpresa e carinho. “Assim como me curvei pra você nos bastidores do show em Manaus… você é digna de toda reverência. RAINHA”, escreveu o ex-BBB Vyni. “Te amo Sil”, postou a cantora Michelle Andrade.“Meu Deus, não estou acreditando”, postou o ex-BBB Cezar Black.