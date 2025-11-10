Acesse sua conta
Suzane von Richthofen celebra 100 mil seguidores em loja de chinelos e diz: 'Cuido de tudo com amor'

Após o sucesso da série “Tremembé”, ex-detenta usa Instagram para promover produtos artesanais e fortalece negócio online

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 06:25

Suzane von Richthofen reaparece vendendo chinelos personalizados por até R$ 150 nas redes sociais
Suzane von Richthofen reaparece vendendo chinelos personalizados por até R$ 150 nas redes sociais Crédito: Reprodução

A trajetória de Suzane von Richthofen ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (10). A loja online de chinelos personalizados administrada por ela ultrapassou 100 mil seguidores no Instagram, refletindo o crescimento do interesse do público após o sucesso da série Tremembé, disponível na Prime Video.

Conhecida mundialmente pelo crime que chocou o Brasil em 2002, Suzane, hoje com 42 anos, tenta reconstruir a vida longe dos holofotes. Sua marca, Su Entrelinhas, comercializa chinelos decorados com pedrarias, strass e estampas, com preços que giram em torno de R$ 150 o par.

“Sou eu mesma quem cuida de cada atendimento, com todo amor e atenção. Por isso, às vezes posso demorar um pouquinho”, escreveu em uma publicação de agradecimento aos seguidores. A declaração reforça o caráter artesanal e pessoal que Suzane procura manter em seu negócio.

