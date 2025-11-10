Suzane von Richthofen celebra 100 mil seguidores em loja de chinelos e diz: 'Cuido de tudo com amor'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 10 de novembro de 2025 às 06:25
A trajetória de Suzane von Richthofen ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (10). A loja online de chinelos personalizados administrada por ela ultrapassou 100 mil seguidores no Instagram, refletindo o crescimento do interesse do público após o sucesso da série Tremembé, disponível na Prime Video.
Conhecida mundialmente pelo crime que chocou o Brasil em 2002, Suzane, hoje com 42 anos, tenta reconstruir a vida longe dos holofotes. Sua marca, Su Entrelinhas, comercializa chinelos decorados com pedrarias, strass e estampas, com preços que giram em torno de R$ 150 o par.
Su Entre Linhas
“Sou eu mesma quem cuida de cada atendimento, com todo amor e atenção. Por isso, às vezes posso demorar um pouquinho”, escreveu em uma publicação de agradecimento aos seguidores. A declaração reforça o caráter artesanal e pessoal que Suzane procura manter em seu negócio.
O perfil da loja já havia chamado atenção anteriormente, mas a empresária intensificou as postagens após a estreia de Tremembé, o que ampliou a visibilidade da marca e impulsionou as vendas dos produtos feitos à mão.