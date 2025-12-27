NETFLIX

Nancy e Jonathan ficam juntos em 'Stranger Things'? Criadores explicam cena que confundiu fãs

Pedido de casamento na 5ª temporada levou público a acreditar em reviravolta, mas a verdade é outra

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 12:30

Fãs especulam final surpreendente de Stranger Things Crédito: Divulgação/Netflix

Se você terminou o novo episódio de Stranger Things achando que Nancy Wheeler e Jonathan Byers finalmente teriam um “felizes para sempre”, saiba que não foi só você. Uma cena intensa da quinta e última temporada deixou os fãs em choque e cheios de dúvidas sobre o futuro do casal.

No episódio “A Fuga de Camazotz”, Nancy (Nathalia Dyer) e Jonathan (Charlie Heaton) ficam presos em um laboratório tomado por uma substância mortal do Mundo Invertido. Acreditando que não vão sobreviver, os dois trocam declarações emocionadas. Entre lágrimas e arrependimentos, Jonathan surpreende ao fazer um pedido de casamento. Nancy aceita, eles dizem que se amam… e, segundos depois, percebem que o perigo passou.

Segundo os criadores da série, os irmãos Duffer, o momento representa o encerramento do relacionamento, que vinha se desgastando silenciosamente desde temporadas anteriores. Em entrevista, Matt Duffer foi direto ao confirmar que o casal não segue junto.

“A ideia era que Nancy terminasse sozinha. Ela precisava viver um processo de independência e autodescoberta”, explicou o roteirista, destacando que os caminhos dos dois já não caminhavam na mesma direção. Enquanto Nancy sonha com a faculdade de jornalismo, Jonathan esconde que sequer se inscreveu para o ensino superior.

Para os criadores, o rompimento faz parte do amadurecimento da personagem e levanta uma pergunta inevitável: quantas pessoas realmente ficam com o amor do ensino médio para sempre?