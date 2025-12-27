Acesse sua conta
Morre Perry Bamonte, músico da banda The Cure, aos 65 anos

Guitarrista e tecladista faleceu durante o Natal, em casa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 10:24

Morre Perry Bamonte, tecladista e guitarrista da banda The Cure

O mundo da música se despediu de Perry Bamonte, guitarrista e tecladista que marcou diferentes fases do The Cure. O músico morreu aos 65 anos, em casa, durante o período do Natal, após enfrentar uma doença recente. A informação foi confirmada pela própria banda britânica nesta sexta-feira (26), por meio de um comunicado oficial.

Em nota emocionada, o The Cure exaltou a importância de Bamonte para sua história. “Quieto, intenso, intuitivo, confiável e imensamente criativo, ‘Teddy’ foi uma parte vital e de coração quente da trajetória do The Cure”, escreveu o grupo. A banda também manifestou solidariedade à família e aos amigos do músico.

Nascido em Londres, Perry Archangelo Bamonte teve uma trajetória singular dentro do grupo liderado por Robert Smith. Sua relação com o The Cure começou nos bastidores, ainda nos anos 1980, quando atuava como roadie, técnico de guitarra e assistente pessoal de Smith durante as turnês. Foi nesse período que, já guitarrista, passou a estudar piano e teclados, ampliando suas habilidades musicais.

Em 1990, após a saída de Roger O’Donnell, Bamonte foi oficialmente integrado à banda. A partir daí, assumiu múltiplas funções: guitarra, teclados, baixo de seis cordas e até percussão em algumas apresentações. Sua estreia como membro efetivo aconteceu no álbum Wish (1992), um dos maiores sucessos comerciais do The Cure, responsável por canções que atravessaram gerações, como Friday I’m in Love e High.

Ao longo de 15 anos, Bamonte participou de discos importantes como Wild Mood Swings (1996), Bloodflowers (2000) e The Cure (2004), além de registros ao vivo e centenas de shows ao redor do mundo. Estima-se que ele tenha subido aos palcos em mais de 400 apresentações com a banda.

Em 2005, mudanças na formação levaram à sua saída, quando Robert Smith decidiu reformular o grupo. Apesar da ruptura, Perry manteve uma relação respeitosa com os ex-colegas e seguiu sua vida longe dos holofotes. Passou a se dedicar à pesca esportiva e construiu uma nova carreira como ilustrador, colaborando com publicações especializadas.

Mesmo longe da mídia, seu vínculo com o The Cure nunca se rompeu completamente. Em 2019, ele reencontrou antigos companheiros na cerimônia de indução da banda ao Rock and Roll Hall of Fame. Já em 2022, surpreendeu os fãs ao retornar ao grupo para a turnê Shows of a Lost World, participando de cerca de 90 apresentações, incluindo o show no Brasil, em São Paulo, no Primavera Sound 2023.

A despedida definitiva veio em novembro de 2024, no concerto The Show of a Lost World, em Londres, considerado um dos momentos mais marcantes da fase recente da banda. 

