Ivete Sangalo, Ana Castela, Kardashians e mais: veja como foi o Natal 2025 dos famosos

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 14:30
A noite de Natal de 2025 foi marcada por encontros, união e celebração entre os famosos. Do Brasil aos Estados Unidos, celebridades dividiram com os fãs registros das ceias, reuniões familiares e festas mais intimistas, algumas com surpresas e reencontros que chamaram a atenção.
Ivete Sangalo celebrou a data ao lado da família e do agora ex-marido, Daniel Cady. Mesmo após anunciarem a separação há cerca de um mês, os dois mantêm uma relação de amizade e passaram a noite juntos com os filhos Marcelo, Helena e Marina, mostrando que o espírito natalino falou mais alto.
Outro ex-casal que se reuniu pela família foi José Loreto e Débora Nascimento. Os atores passaram a noite de Natal ao lado da filha, Bella, em um clima discreto e afetuoso.
Já Ana Castela viveu um Natal especial: o primeiro ao lado do namorado, Zé Felipe. A cantora participou da tradicional celebração organizada por Leonardo e Poliana Rocha, que reuniu filhos, amigos e parentes, incluindo João Guilherme e familiares da “boiadeira”.
Veja como foi o Natal 2025 dos famosos
Nos Estados Unidos, a família Kardashian surpreendeu ao abrir mão da tradicional superprodução natalina. Khloé Kardashian explicou que, neste ano, optaram por uma celebração menor e mais reservada, já que os holofotes ficaram voltados para a grande festa de 70 anos de Kris Jenner, que contou com convidados de peso como Beyoncé e o príncipe Harry.
Entre os famosos brasileiros, Deborah Secco passou a noite ao lado da filha, Maria Flor. William Bonner apareceu em clima de Natal com a esposa, Natasha Dantas. Márcio Garcia reuniu a família, posando com a mulher, Andrea Santa Rosa, e os filhos. Já Tadeu Schmidt celebrou com parentes e amigos, compartilhando momentos de descontração.