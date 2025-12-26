Acesse sua conta
Ivete Sangalo, Ana Castela, Kardashians e mais: veja como foi o Natal 2025 dos famosos

Nomes conhecidos mostraram celebrações cheias reencontros e momentos especiais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 14:30

Natal dos Famosos 2025
Zé Felipe com seus filhos e Ana Castela;  José Loreto, Débora Nascimento e a filha; Angélica, Luciano Huck e os filhos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A noite de Natal de 2025 foi marcada por encontros, união e celebração entre os famosos. Do Brasil aos Estados Unidos, celebridades dividiram com os fãs registros das ceias, reuniões familiares e festas mais intimistas, algumas com surpresas e reencontros que chamaram a atenção.

Ivete Sangalo celebrou a data ao lado da família e do agora ex-marido, Daniel Cady. Mesmo após anunciarem a separação há cerca de um mês, os dois mantêm uma relação de amizade e passaram a noite juntos com os filhos Marcelo, Helena e Marina, mostrando que o espírito natalino falou mais alto.

Outro ex-casal que se reuniu pela família foi José Loreto e Débora Nascimento. Os atores passaram a noite de Natal ao lado da filha, Bella, em um clima discreto e afetuoso.

Já Ana Castela viveu um Natal especial: o primeiro ao lado do namorado, Zé Felipe. A cantora participou da tradicional celebração organizada por Leonardo e Poliana Rocha, que reuniu filhos, amigos e parentes, incluindo João Guilherme e familiares da “boiadeira”.

Veja como foi o Natal 2025 dos famosos

Zé Felipe com seus filhos e Ana Castela; José Loreto, Débora Nascimento e a filha; Angélica, Luciano Huck e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Thiaguinho, Carol Peixinho e o filho Bento por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Viih Tube, Eliezer e os filhos Lua e Ravi por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Virginia Fonseca e Vini Jr por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Fernanda Rodrigues, Raoni Carneiro e os dois filhos Luísa e Bento por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, Wanessa e Clara por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Gusttavo Lima, Andressa Suita e os filhos, Gabriel e Samuel por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Mariana Rios, Lucas Kalil, e o filho recém-nascido Palo por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Angélica, Luciano Huck e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Anitta e o namorado, Ian Bortolanza por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Glória Pires, o marido, Orlando Moraes, e os filhos Cleo, Anttónia, Ana Morais e Bento Morais por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Luciana Gimenez por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Belo e a namorada, Rayane Figliuzzi por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Amilcare Dallevo Jr. e Daniela Albuquerque com as filhas Alice e Antonella por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Neymar, Bruna Biancardi e as filhas Mel e Mavie por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Zé Felipe com seus filhos e Ana Castela por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Isis Valverde, Marcus Buaiz e filhos por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Zé Felipe, Ana Castela, Leonardo e Poliana Rocha por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Faustão sorri em clique com o filho, João Silva por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Kylie Jenner por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Bia Miranda e Buarque passaram Natal juntos por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Alcione por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Sabrina Sato e família por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Kaká e família por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Fatima Bernardes, Túlio Gadelha e família por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: David Beckham e filhos por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Gaby Amarantos por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Sofia Vergara por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Ticiane Pinheiros, Rafa, Manu e César Tralli por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Eliana, o marido Adriano Ricco, os filhos Manuela e Arthur por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Deborah Secco e Maria Flor por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: William Bonner e Natasha Dantas por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Tadeu Schmidt e família por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Marcio Garcia com a família por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Separados há 7 anos, José Loreto e Débora Nascimento se reúnem em Natal com a filha por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Ivete Sangalo e Daniel Cady por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Kylie Jenner, Khloé Kardashian e Kendall Jenner por Reprodução/Redes Sociais
Zé Felipe com seus filhos e Ana Castela; José Loreto, Débora Nascimento e a filha; Angélica, Luciano Huck e os filhos por Reprodução/Redes Sociais

Nos Estados Unidos, a família Kardashian surpreendeu ao abrir mão da tradicional superprodução natalina. Khloé Kardashian explicou que, neste ano, optaram por uma celebração menor e mais reservada, já que os holofotes ficaram voltados para a grande festa de 70 anos de Kris Jenner, que contou com convidados de peso como Beyoncé e o príncipe Harry.

Entre os famosos brasileiros, Deborah Secco passou a noite ao lado da filha, Maria Flor. William Bonner apareceu em clima de Natal com a esposa, Natasha Dantas. Márcio Garcia reuniu a família, posando com a mulher, Andrea Santa Rosa, e os filhos. Já Tadeu Schmidt celebrou com parentes e amigos, compartilhando momentos de descontração.

Tags:

Famosos Natal Decoração Decoração de Natal Decoração de Natal dos Famosos

