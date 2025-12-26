FAMOSOS

Ivete Sangalo, Ana Castela, Kardashians e mais: veja como foi o Natal 2025 dos famosos

Nomes conhecidos mostraram celebrações cheias reencontros e momentos especiais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 14:30

Zé Felipe com seus filhos e Ana Castela; José Loreto, Débora Nascimento e a filha; Angélica, Luciano Huck e os filhos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A noite de Natal de 2025 foi marcada por encontros, união e celebração entre os famosos. Do Brasil aos Estados Unidos, celebridades dividiram com os fãs registros das ceias, reuniões familiares e festas mais intimistas, algumas com surpresas e reencontros que chamaram a atenção.

Ivete Sangalo celebrou a data ao lado da família e do agora ex-marido, Daniel Cady. Mesmo após anunciarem a separação há cerca de um mês, os dois mantêm uma relação de amizade e passaram a noite juntos com os filhos Marcelo, Helena e Marina, mostrando que o espírito natalino falou mais alto.

Outro ex-casal que se reuniu pela família foi José Loreto e Débora Nascimento. Os atores passaram a noite de Natal ao lado da filha, Bella, em um clima discreto e afetuoso.

Já Ana Castela viveu um Natal especial: o primeiro ao lado do namorado, Zé Felipe. A cantora participou da tradicional celebração organizada por Leonardo e Poliana Rocha, que reuniu filhos, amigos e parentes, incluindo João Guilherme e familiares da “boiadeira”.

Veja como foi o Natal 2025 dos famosos 1 de 38

Nos Estados Unidos, a família Kardashian surpreendeu ao abrir mão da tradicional superprodução natalina. Khloé Kardashian explicou que, neste ano, optaram por uma celebração menor e mais reservada, já que os holofotes ficaram voltados para a grande festa de 70 anos de Kris Jenner, que contou com convidados de peso como Beyoncé e o príncipe Harry.