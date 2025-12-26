FAMOSOS

Romance de Erika Januza e Arlindinho vira alvo de críticas, e atriz rebate: 'Maravilhoso comigo'

Atriz não se calou diante de comentários ofensivos nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 08:18

Erika Januza e Arlindinho Crédito: Reprodução/Instagram

Erika Januza mostrou que não tem paciência para ataques gratuitos quando o assunto é sua vida pessoal. A atriz usou as redes sociais para defender Arlindinho, com quem vive um romance desde outubro, após um comentário maldoso questionar o que ela teria visto no sambista.

A crítica partiu de uma internauta, que menosprezou o cantor em uma publicação nas redes. Sem hesitar, Erika respondeu de forma direta e firme: “Se soubesse o quão esse preto é maravilhoso comigo”. A frase rapidamente ganhou apoio dos fãs e repercutiu nas redes sociais.

Arlindinho, de 34 anos, também entrou na conversa e fez questão de demonstrar carinho pela atriz. “Estou aqui para cuidar de nós, Rainha!”, escreveu ele, reforçando o clima de cumplicidade entre os dois.

Discretos desde o início do relacionamento, Erika, de 40 anos, e Arlindinho preferem manter a vida amorosa longe dos holofotes. Ainda assim, o romance veio à tona em outubro, quando foram vistos juntos em rodas de samba no Rio de Janeiro. A confirmação pública aconteceu semanas depois.