Romance de Erika Januza e Arlindinho vira alvo de críticas, e atriz rebate: 'Maravilhoso comigo'

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 08:18
Erika Januza mostrou que não tem paciência para ataques gratuitos quando o assunto é sua vida pessoal. A atriz usou as redes sociais para defender Arlindinho, com quem vive um romance desde outubro, após um comentário maldoso questionar o que ela teria visto no sambista.
A crítica partiu de uma internauta, que menosprezou o cantor em uma publicação nas redes. Sem hesitar, Erika respondeu de forma direta e firme: “Se soubesse o quão esse preto é maravilhoso comigo”. A frase rapidamente ganhou apoio dos fãs e repercutiu nas redes sociais.
Erika Januza e Arlindinho
Arlindinho, de 34 anos, também entrou na conversa e fez questão de demonstrar carinho pela atriz. “Estou aqui para cuidar de nós, Rainha!”, escreveu ele, reforçando o clima de cumplicidade entre os dois.
Discretos desde o início do relacionamento, Erika, de 40 anos, e Arlindinho preferem manter a vida amorosa longe dos holofotes. Ainda assim, o romance veio à tona em outubro, quando foram vistos juntos em rodas de samba no Rio de Janeiro. A confirmação pública aconteceu semanas depois.
Antes de engatarem o relacionamento, ambos viviam fases diferentes da vida. Erika estava solteira desde julho, quando terminou o noivado com José Junior, enquanto Arlindinho havia se separado da ex-mulher, Lillayne Pereira, em março. O sambista também já teve seu nome ligado a outros relacionamentos discretos no meio artístico.