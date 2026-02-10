SAÚDE

Nem vara, nem cacetinho: cientistas elegem o pão mais saudável, que reduz o açúcar e a gordura

Descubra qual é o pão que pode melhorar sua dieta trazendo mais saciedade logo na primeira refeição do dia

Agência Correio

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 14:07

O pão de centeio é pesado e elástico e apresenta uma textura densa que não tende a esfarelar ao ser cortado Crédito: Freepik

O segredo para sentir mais saciedade e fazer refeições menores no almoço e na janta pode estar no seu café da manhã.

Estudiosos suecos descobriram que pessoas que consomem pão de centeio logo pela manhã sentem-se mais saciadas durante o restante do dia.

Pão de Centeio 1 de 10

A razão disso é que o centeio tem quase o dobro de fibras do pão branco e por isso atua como um inibidor natural do apetite. O estudo que defende essa tese foi publicado na revista Springer Nature Link.

Quais são os benefícios do pão de centeio

O centeio funciona de forma bastante distinta do trigo convencional durante o processo de digestão. Pesquisas revelam que ele produz uma resposta insulínica consideravelmente amenizada no sangue.

Já que a insulina avisa o organismo que é preciso estocar gordura, manter esse nível baixo é essencial. Assim, a energia pode ser aproveitada com equilíbrio, o que tende a ajudar na prevenção do diabetes e no controle do peso.

O poder das fibras naturais

Esse grão possui fibras que incham ao chegar no estômago, promovendo uma sensação de preenchimento que costuma durar mais horas do dia.

Elas também funcionam como agentes de limpeza para o trato intestinal em meio à rotina cotidiana.

Consumi-las regularmente também favorece uma microbiota intestinal saudável e produz para o metabolismo e a imunidade grandes impactos positivos, garantindo um funcionamento interno bem mais eficaz.

Seu processo de fabricação é mais saudável

O pão de centeio ainda retém os compostos naturais de sua fórmula que fazem bem à saúde, quando passa pelo processo de fabricação, diferente do pão branco.

Além disso, o alimento proporciona ao organismo vitaminas do complexo B que auxiliam na estabilidade do sistema nervoso.

Ao ingeri-lo, você também é recebe o magnésio e o zinco, que fortalecem o coração, enquanto as lignanas desempenham a função de proteger o sistema cardiovascular.

Cuidado com enganos

Diversas alternativas escuras nas prateleiras dos supermercados se tratam apenas de pão de trigo tingido com corantes. Para se proteger dos enganos, sempre confira os ingredientes e a tabela nutricional; verifique se os ingredientes envolvem apenas farinha, água, sal e fermento natural.

Produtos não recomendados são aqueles que listam açúcar ou xaropes em sua composição, pois estes estão lá para mascarar o sabor de matérias-primas ruins.

O pão de centeio é pesado e elástico e apresenta uma textura densa que não tende a esfarelar ao ser cortado.