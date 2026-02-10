Acesse sua conta
Sandra se torna a nova dona da fábrica em 'Êta Mundo Melhor!' nesta terça (10)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 16:00

Sandra (Flávia Alessandra) Crédito: Reprodução/TV Globo 

O capítulo de Êta Mundo Melhor! desta terça-feira (10) traz uma virada decisiva na história. Depois de momentos de tensão na estrada, Candinho e Dita conseguem despistar a polícia e finalmente chegam ao Rio de Janeiro ao lado de Samir e Joaquim, acreditando que, ao menos por enquanto, estão a salvo.

Mas a tranquilidade dura pouco. Zulma dá um passo ainda mais perigoso e consegue na Justiça um mandado de busca e apreensão de Samir, deixando claro que não pretende desistir da criança e tornando a situação do grupo cada vez mais delicada.

Tamires, Mirtes e Cunegundes usam o rádio para anunciar a estreia de seu musical, cheias de expectativas. Já Lúcio e Lauro se unem em uma tentativa de enfrentar o preconceito de Olímpia e Ernesto.

Asdrúbal, Celso e Araújo fecham a venda da fábrica para a Baronesa/Sandra, mudando o equilíbrio de poder na trama. No lado emocional, Anabela emociona Estela ao declarar seu amor como filha, enquanto Quincas confidencia a Manoela o desejo de voltar a estudar, mostrando que novos sonhos começam a ganhar espaço.

O clima pesa novamente quando Estela coloca seu casamento com Túlio em xeque, ameaçando o relacionamento caso ele não mude de atitude. 

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

