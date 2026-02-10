FAMOSOS

Gracyanne Barbosa inicia retirada de tatuagem íntima em homenagem a Belo: 'Fim de uma era'

Musa fitness compartilhou publicação e mostrou antes e depois do desenho

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 13:38

Gracyanne Barbosa e Belo Crédito: Reprodução | Instagram

É o fim de uma era. Gracyanne Barbosa compartilhou uma publicação, nesta terça-feira (10), em que aparece removendo a famosa tatuagem íntima que fez em homenagem a Belo. Na postagem, a musa fitness aparece deitada em uma maca enquanto inicia a retirada do nome do ex-marido. Tudo isso ao som de "Razão da Minha Vida", música do cantor.

O post foi feito inicialmente por Bruna Caroline, profissional responsável pelo procedimento, e compartilhado por Gracyanne nos Stories do Instagram. No vídeo, a ex-BBB também exibe o antes e depois da tatuagem. O desenho ainda não sumiu por completo, mas já aparece bem mais clara.

Bruna, inclusive, brincou com a fama da arte na legenda da publicação: "Remover o nome do Belo da Gracyanne não foi fácil, porque, além de profissional, sou fã desses dois! Mas tattoo passa, procedimento resolve e a música continua", escreveu.

Nos comentários, os seguidores reagiram com bom humor e emoção. "Era só completar Belo Horizonte", escreveu uma pessoa. "É difícil acreditar né. Mas a vida continua", lamentou outra. "Fim de uma era", disse uma terceira.